Adana Demirspor Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu’nda Amedspor’u konuk ederken Trendyol 1. Lig’de heyecan dorukta. Amedspor’un deplasmandaki performansı ve maçın şifresiz yayın seçenekleri, taraftarlar arasında en çok konuşulan konular arasında.

ADANA DEMİRSPOR AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Amedspor arasındaki Trendyol 1. Lig 4. hafta maçı, 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. TRT Spor ve beIN Sports Max üzerinden canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor, lige eksi 5 puanla başlamanın dezavantajını sahasında kapatmak isterken Amedspor deplasmanda gol şansı arayacak.

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor’un Adana Demirspor ile karşılaşması, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Kanal, Türksat uydusu aracılığıyla Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda erişilebilir.

AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu karşılaşma, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında iki takımın da üst sıralara tırmanma hedefiyle sahaya çıkacağı kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Amedspor’un güçlü kadrosu ve Adana Demirspor’un taraftar desteği, maçın heyecanını artırıyor.