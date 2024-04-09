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Adana'da 2024 bayram namazı saati Feke'de 06.38, Ceyhan ve Kozan'da 06.39 oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, sorusuna cevap aranıyor. Adana için Ramazan Bayram namazı saatleri araştırılıyor. 10 Nisan 2024 Çarşamba günü bayram namazı kaçta? İşte Adana Feke, Ceyhan ve Kozan'da bayram namazı saatleri 2024...

Adana bayram namazı saati açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Ramazan Bayramı namaz vakti takvimi ile Adana bayram namazı saati belli oldu. Peki, Diyanet ile 2024 Adana bayram namazı saat kaçta? Adana Feke, Ceyhan ve Kozan'da bayram namazı saati haberimizde...

ADANA FEKE, CEYHAN VE KOZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı geldi çattı. Milyonlarca Müslüman, bayram namazı için camilere akın edecek. Adana’da ikamet edenler için Adana bayram namazı saatini haberimizde bir araya getirdik. 

Adana'da 2024 bayram namazı saati Feke'de 06.01, Ceyhan ve Kozan'da 06.02 oldu - 1. Resim

İbadetlerini yerine getirecek Müslümanlar için Adana'da 2024 bayram namazı saati Feke'de 06.38, Ceyhan ve Kozan'da 06.39 oldu.

Diyanet'in 2024 bayram namazı saatleri ile ilgili verdiği bilgilere göre Ramazan Bayramı'nda Adana ilçelerinde Feke 06.38, Ceyhan ve Kozan da 06.39'de bayram namazı kılacak. 

Adana'da 2024 bayram namazı saati Feke'de 06.01, Ceyhan ve Kozan'da 06.02 oldu - 2. Resim

Bayram namazı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü kılınacak. 

TÜRKİYE GAZETESİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Adana ilinde 06:51 saatinde kılınacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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