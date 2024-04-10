Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adana, Kahramanmaraş çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevaplarını araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerine göre detaylar haberimizde yer alıyor.
Son dakika gelişmesi olarak Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu, derinliği ve deprem merkezi araştırılıyor.
AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de saat 15.20'de 3.6 büyüklüğünde 10.06 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Deprem hem Adana hem de Kahramanmaraş'ta hissedildi.