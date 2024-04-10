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Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adana&#039;da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana, Kahramanmaraş çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevaplarını araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerine göre detaylar haberimizde yer alıyor.

Son dakika gelişmesi olarak Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu, derinliği ve deprem merkezi araştırılıyor.

AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de saat 15.20'de 3.6 büyüklüğünde 10.06 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

Deprem hem Adana hem de Kahramanmaraş'ta hissedildi.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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