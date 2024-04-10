Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Nisan 2024 15:32 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 16:12 - Güncelleme:

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Adana, Kahramanmaraş çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularının cevaplarını araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerine göre detaylar haberimizde yer alıyor.