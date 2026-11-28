Agit Kabayel maçı için geri sayım başladı. WBC ağırsıklet dünya şampiyonluğu kemerini korumak için ringe çıkacak Kabayel, profesyonel kariyerinde mağlubiyeti bulunmayan Nelson Hysa ile karşı karşıya gelecek. Boksseverler, unvan mücadelesinin başlangıç saatini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor.

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Ağırsıklet boks organizasyonuna ev sahipliği yapacak Almanya'da Agit Kabayel ile Nelson Hysa karşılaşacak. Profesyonel kariyerlerinde yenilgi yüzü görmeyen iki boksörün mücadelesi öncesinde organizasyonun maç programı ve yayın ayrıntıları açıklandı.

AGİT KABAYEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Agit Kabayel-Nelson Hysa boks maçı organizasyonu, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da gerçekleştirilecek. Resmi yayıncı DAZN'ın basın açıklamasına göre ön karşılaşmalar Türkiye saatiyle 18.00'de, ana maç programı ise 20.45'te başlayacak. Agit Kabayel ile Nelson Hysa'nın 28 Kasım'ı 29 Kasım'a bağlayan gece saat 00.30-01.00 civarında ringe çıkması bekleniyor. Ana karşılaşmanın başlangıç saati, önceki müsabakaların süresine göre değişiklik gösterebilecek.

Agit Kabayel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AGİT KABAYEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek ağırsıklet dünya şampiyonluğu organizasyonunun 50 binden fazla seyirciye ev sahipliği yapması bekleniyor. Gecenin ana mücadelesinde Agit Kabayel ile Nelson Hysa karşı karşıya gelirken organizasyon kapsamında farklı sıkletlerde de müsabakalar gerçekleştirilecek. Aloys Jr.-Arthur Mann, Gleb Bakshi-Serhat Parlak, Granit Shala-Kolbeinn Kristinsson ve Simon Zachenhuber-Kamer Maloku karşılaşmaları ana maç programında yer alıyor.

Agit Kabayel-Nelson Hysa maçı DAZN platformundan canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun resmi açıklamasına göre organizasyonun ön karşılaşmaları DAZN ve DAZN'ın resmi YouTube kanalı üzerinden ücretsiz izlenebilecek. Şampiyonluk mücadelesinin de yer aldığı ana maç programı ise izle-öde sistemi kapsamında yayınlanacak.

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