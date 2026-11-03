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Ahmet Nazif Zorlu kimdir, neden öldü? Ahmet Nazif Zorlu'nun hayat hikayesi

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Ahmet Nazif Zorlu kimdir, neden öldü? Ahmet Nazif Zorlu'nun hayat hikayesi
Başlık ResmiAhmet Nazif Zorlu kimdir, neden öldü? Ahmet Nazif Zorlunun hayat hikayesi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süre önce kansere yakalan Ahmet Nazif Zorlu, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Vefat haberi Zorlu Holding tarafından duyuruldu. Vefat haberi ardından Ahmet Nazif Zorlu 'nun hayatı ve kariyeri bir kez daha gündeme geldi. İşte Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...

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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Zorlu Holding'in sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu'nun akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN HAYAT HİKAYESİ

Denizli'de 1944 yılında doğan Ahmet Nazif Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı.

İş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini atmıştır.

İlk üretim şirketi Korteks'i 1976 yılında kuran Zorlu, 1990'da tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994'te Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Nazif Zorlu, yeni iş alanlarının da yolunu açtı.

Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti. Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkette yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili olarak görev yapıyordu.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesiydi.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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