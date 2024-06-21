Aile hekimleri bugün (21 Haziran) de hizmet vermeyecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
16 Haziran'da başlayan Kurban bayramıyla beraber resmi tatil de sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 günlük idari izin eklemesinin ardından kamu çalışanlarına 9 güne çıkan tatil gününde sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı merak edildi.
Bugün sabah erken saatlerde vatandaşın gündeminde sağlık ocaklarının açık olup olmadığı yer alırken aile hekimleri bugün çalışıyor mu sorusu araştırıldı. Kurban bayramı tatili 20 Haziran ile son bulurken kamu çalışanlarının tatili devam ediyor.
BUGÜN AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?
21 Haziran günü, kamu çalışanlarının idari izinli sayılması sebebiyle aile hekimleri hizmet vermeyecek. Sağlık ocakları, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.
BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
16 Haziran'da başlayan Kurban bayramının sona ermesinin ardından kargo şirketleri normal dağıtım ve gönderim hizmetlerine devam ediyor. Trendyol Express, MNG, Aras, Yurtiçi ve Sürat kargo bugünün erken saatleri ile beraber çalışmaya başladı.
KÜTÜPHANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK 21 HAZİRAN?
Atatürk Kitaplığı'nde yer alan bilgilere göre bugün açık olan kütüphaneler ve saatleri şöyle:
- Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Afife Batur Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Ahmet Bedevi Kütüphanesi 09.00- 19.00
- Atatürk Kitaplığı 09.00- 22.00
- Attila İlhan Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Baruthane Kütüphane 10.00- 21.00
- Bulgur Palas Kütüphane 10.00- 21.00
- Çubuklu Silolar Kütüphanesi 10.00- 22.00
- Gülten Akın Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Habitat Kütüphane 10.00- 22.00
- Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi 09.00- 21.00
- İdris Güllüce Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Metin Altıok Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Muallim Cevdet Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Muzaffer İzgü Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Naile Akıncı Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Nasrettin Hoca Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Rıfat Ilgaz Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Sevgi Soysal Kütüphanesi 09.00- 21.00
- Yaşar Kemal Kütüphanesi 09.00- 21.00
Kaynak: Türkiye Gazetesi