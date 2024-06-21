Aile hekimleri bugün (21 Haziran) de hizmet vermeyecek

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramıyla beraber resmi tatil de sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 günlük idari izin eklemesinin ardından kamu çalışanlarına 9 güne çıkan tatil gününde sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı merak edildi.

Bugün sabah erken saatlerde vatandaşın gündeminde sağlık ocaklarının açık olup olmadığı yer alırken aile hekimleri bugün çalışıyor mu sorusu araştırıldı. Kurban bayramı tatili 20 Haziran ile son bulurken kamu çalışanlarının tatili devam ediyor.

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

21 Haziran günü, kamu çalışanlarının idari izinli sayılması sebebiyle aile hekimleri hizmet vermeyecek. Sağlık ocakları, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramının sona ermesinin ardından kargo şirketleri normal dağıtım ve gönderim hizmetlerine devam ediyor. Trendyol Express, MNG, Aras, Yurtiçi ve Sürat kargo bugünün erken saatleri ile beraber çalışmaya başladı.

KÜTÜPHANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK 21 HAZİRAN?

Atatürk Kitaplığı'nde yer alan bilgilere göre bugün açık olan kütüphaneler ve saatleri şöyle: