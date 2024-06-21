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Aile hekimleri bugün (21 Haziran) de hizmet vermeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aile hekimleri bugün (21 Haziran) de hizmet vermeyecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramıyla beraber resmi tatil de sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 günlük idari izin eklemesinin ardından kamu çalışanlarına 9 güne çıkan tatil gününde sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı merak edildi.

Bugün sabah erken saatlerde vatandaşın gündeminde sağlık ocaklarının açık olup olmadığı yer alırken aile hekimleri bugün çalışıyor mu sorusu araştırıldı. Kurban bayramı tatili 20 Haziran ile son bulurken kamu çalışanlarının tatili devam ediyor.

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

21 Haziran günü, kamu çalışanlarının idari izinli sayılması sebebiyle aile hekimleri hizmet vermeyecek. Sağlık ocakları, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.

Aile hekimleri bugün (21 Haziran) de hizmet vermeyecek - 1. Resim

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramının sona ermesinin ardından kargo şirketleri normal dağıtım ve gönderim hizmetlerine devam ediyor. Trendyol Express, MNG, Aras, Yurtiçi ve Sürat kargo bugünün erken saatleri ile beraber çalışmaya başladı.

KÜTÜPHANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK 21 HAZİRAN?

Atatürk Kitaplığı'nde yer alan bilgilere göre bugün açık olan kütüphaneler ve saatleri şöyle:

  • Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Afife Batur Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Ahmet Bedevi Kütüphanesi  09.00- 19.00
  • Atatürk Kitaplığı  09.00- 22.00
  • Attila İlhan Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Baruthane Kütüphane  10.00- 21.00
  • Bulgur Palas Kütüphane  10.00- 21.00
  • Çubuklu Silolar Kütüphanesi  10.00- 22.00
  • Gülten Akın Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Habitat Kütüphane  10.00- 22.00
  • Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • İdris Güllüce Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Metin Altıok Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Muallim Cevdet Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Muzaffer İzgü Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Naile Akıncı Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Nasrettin Hoca Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Rıfat Ilgaz Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Sevgi Soysal Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Yaşar Kemal Kütüphanesi  09.00- 21.00

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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