AK Parti’nin yeni İBB grup başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu

AK Parti’nin yeni İBB grup başkanvekili belli oldu. İBB Meclisi'nde AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği'ne, Tevfik Göksu'nun yerine gelen isim netleşti. Peki, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yerine İBB Grup Başkanvekili kim oldu? Zeynel Abidin Okul kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

AK Parti'de görev değişimi yapıldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yerine İBB Grup Başkanvekilliği görevine yeni bir isim geldi. Peki, AK Parti İBB Grup Başkanvekili kim oldu? Zeynel Abidin Okul ne iş yapar, mesleği ne?

AK PARTİ'NİN YENİ İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ ZEYNEL ABİDİN OKUL OLDU

AK Parti’nin İBB grup başkanvekilliği görevini yürüten Mehmet Tevfik Göksu’nun yerine Zeynel Abidin Okul’un getirildi.

Saraçhane'deki meclis salonunda yapılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı toplantıda, AK Part ve CHP, başkanvekilliği için aday gösterdi.

AK Parti grubu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Zeynel Abidin Okul'u aday gösterirken, CHP grubu ise Nazife Figen Karahan'ı aday çıkardı.

Yapılan oylamada CHP'nin adayı Nazife Figen Karahan 94 oy alırken AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul 160 oyla İBB Meclisi 1. Başkanvekili seçildi.

Öte yandan Tevfik Göksu ise İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak yer alacak.

ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde doğdu.

İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı. Daha sonra Amerika'da Dil Eğitimi aldı.

Zeynel Abidin Okul, lisanslı yüzücü ve ilerleyen yıllarda yelken sporu yaptı.

Askerliğini Tatvan'da Asteğmen olarak yapan Okul, döndüğünde özel sektör de iş hayatına girdi. Zeynel Abidin Okul, inşaat ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Zeynel Abidin Okul iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve 3 çocuk babasıdır.