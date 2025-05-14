AK Parti, TBMM Grup Toplantısı’nda dört belediye başkanını da saflarına kattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozet taktığı isimler arasında Konya ve Doğu Anadolu’dan sürpriz transferler var. AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve partileri merak edildi.

AK Parti, 14 Mayıs 2025 TBMM’de düzenlenen grup toplantısında dört yeni belediye başkanını bünyesine dahil etti. AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden merak ediliyor.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİM?

AK Parti, 14 Mayıs 2025’teki TBMM Grup Toplantısı’nda dört belediye başkanını resmen partiye katıldı.

Konya’da Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük ve Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan, Doğu Anadolu’dan ise Bitlis Adilcevaz’a bağlı Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün ile Elazığ Karakoçan’a bağlı Sarıcan Belde Belediye Başkanı Ramazan Aydın, AK Parti rozeti taktı.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI HANGİ PARTİDEN?

Yeni katılan belediye başkanlarının her biri farklı partilerden AK Parti’ye geçiş yaptı. Konya Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, İYİ Parti’den istifa ederek bir süre bağımsız görev yaptıktan sonra AK Parti’ye katıldı. Konya Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ise Yeniden Refah Partisi’nden ayrılarak AK Parti'ye geçti.

Doğu Anadolu’dan gelen isimlerden İbrahim Ergün, Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belde Belediye Başkanı olarak Yeniden Refah Partisi’nden, Ramazan Aydın ise Elazığ Karakoçan Sarıcan Belde Belediye Başkanı olarak Saadet Partisi’nden AK Parti’ye geçiş yaptı.