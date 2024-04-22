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ALES sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak 2024/1 ALES sonuçları tarihi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ALES sonuçları 10 Mayıs&#039;ta açıklanacak 2024/1 ALES sonuçları tarihi

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21 Nisan Pazar günü gerçekleşen 2024/1 ALES sınavının ardından sonuçlar ne zaman açıklanacak, sonuçlar kaç yıl geçerli olacak araştırılıyor.

Dün gerçekleşen sınavın ardından ALES sonuçlarının açıklama tarihi ve sonucun geçerlilik süresi konuları gündeme geldi. 

2024/1 ALES sonuçları 10 Mayıs tarihinde açıklanacak. 

Alınan puan 5 yıl süreyle geçerli olacak. 

Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM üzerinden yayınlandı. ALES sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak 2024/1 ALES sonuçları tarihi - 1. Resim

Adaylar, aday işletim sistemi üzerinden 10 gün süreyle, 1 Mayıs 23.59'a kadar temel soru kitapçığına ve cevap anahtarına ulaşabilecek. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na Lefkoşa ve Bişkek dahil olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde uygulanan sınava, 189 bin 345 aday başvuru yaptı. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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