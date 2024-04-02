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Haberler > Haberler > Ali Koç'tan taraftarına Süper Kupa maçına bilet almayın çağrısı

Ali Koç'tan taraftarına Süper Kupa maçına bilet almayın çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Koç&#039;tan taraftarına Süper Kupa maçına bilet almayın çağrısı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Süper Kupa finali öncesinde Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulundu. İşte Ali Koç'tan Sarı lacivertli taraftarlara Süper Kupa maçı çağrısı...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanmasına karar verilen Süper Kupa karşılaşması öncesinde taraftarlara yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Ali Koç'tan taraftarına Süper Kupa maçına bilet almayın çağrısı - 1. Resim

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARLARA BİLET ALMAYIN UYARISI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Süper Kupa finali öncesinde taraftarlara seslendi. Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak olan Süper Kupa maçı için biletleri satışa çıkarmasının ardından, 'bekleyin' çağrısında bulundu. Koç,  “TFF, 7 Nisan’daki Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçe taraftarları, lütfen 7 Nisan için bilet almaya kalkışmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonu yapmayın.” dedi.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa’da oynanacak.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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