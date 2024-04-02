Ali Koç'tan taraftarına Süper Kupa maçına bilet almayın çağrısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Süper Kupa finali öncesinde Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulundu. İşte Ali Koç'tan Sarı lacivertli taraftarlara Süper Kupa maçı çağrısı...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanmasına karar verilen Süper Kupa karşılaşması öncesinde taraftarlara yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulundu. İşte detaylar...

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARLARA BİLET ALMAYIN UYARISI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Süper Kupa finali öncesinde taraftarlara seslendi. Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak olan Süper Kupa maçı için biletleri satışa çıkarmasının ardından, 'bekleyin' çağrısında bulundu. Koç, “TFF, 7 Nisan’daki Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçe taraftarları, lütfen 7 Nisan için bilet almaya kalkışmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonu yapmayın.” dedi.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa’da oynanacak.