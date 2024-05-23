Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde Eren Dişli yer aldı

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerin yapılacakken Ali Koç, bugün yönetim kurulu listesine dair açıklamada bulundu. Yaptığı basın toplantısının ardından liste belli olurken Eren Dişli kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor gibi sorular gündeme geldi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen olan seçime kısa süre kalmasıyla beraber futbolseverler Ali Koç'un listesinde yer alan kişilerin kim olduklarını araştırmaya başladı.

Ali Koç, bugün yaptığı basın toplantısının ardından yönetim kurulu listesini de gündeme gelirken Eren Dişli listede yer alan isimler arasında yer aldı.

EREN DİŞLİ KİMDİR?

2000 yılında dünyaya gelen isim, Sabancı Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim görürken lise eğitimini Saint Benoit Lisesi’nde tamamladı. Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Dişli, Sırma Grup’un sahibi olan iş insanı Davut Dişli’nin oğludur.

Listede yer alan kişiler şöyle oldu:

Ali Koç'un basın toplantısında konuşmasında yer alan ifadeler:

"Başarılarımızla da hatalarımızla da tamamıyla yüzleştik. Hedeflerimizin henüz amaçladığımız düzeye gelmediğinin farkındayız. Tüm süreci analiz ettik, karşıdan bir gözle kendimizi kritik ettik. İlk dönemimizde Futbol takımımızda doğru yapmadığımız olmuştur. Transfer tercihlerimizle, hoca tercihlerimizle bizi sorgulayabilirsiniz. Açık yüreklilikle söylüyorum ki geçmişte yaşananlardan çok şey öğrendik, neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz."