Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri!
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken gözler Almanya-Sırbistan karşılaşmasına çevrildi. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takım, üçüncü maç haftasında Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta merak edilirken şifresiz canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.
Ev sahibi Almanya, Uluslar Ligi'nin ilk iki haftasında istediği sonuçları elde edemedi. İlk karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya gelen Almanlar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İkinci sınavında ise Yunanistan ile mücadele eden Almanya, rakibine 1-0 mağlup oldu. Böylece ilk iki maç sonunda hanesine yalnızca 1 puan yazdırabilen Almanya, Sırbistan karşısında kazanarak gruptaki durumunu düzeltmek istiyor. Peki, Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?
ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Almanya-Sırbistan maçı A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.
Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak mücadelede Almanya, sahasında galibiyet ararken Sırbistan ilk puanlarını almak için mücadele edecek.
ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya-Sırbistan maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Allianz Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
Almanya ilk iki maçında 1 puan toplarken, Sırbistan iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
ALMANYA - SIRBİSTAN MUHTEMEL 11'LER
ALMANYA: Atubolu, Baku, Tah, Thiaw, Raum, Pavlović, Wirtz, Gnabry, Bischof, Adeyemi, Woltemade
SIRBİSTAN: Milinković-Savić, Nedeljković, Eraković, Babić, Terzić, Gudelj, Lukić, Milinković-Savić, Tadić, Jović, Živković