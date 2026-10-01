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Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri!

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Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri!
Başlık ResmiAlmanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken gözler Almanya-Sırbistan karşılaşmasına çevrildi. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takım, üçüncü maç haftasında Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta merak edilirken şifresiz canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Ev sahibi Almanya, Uluslar Ligi'nin ilk iki haftasında istediği sonuçları elde edemedi. İlk karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya gelen Almanlar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İkinci sınavında ise Yunanistan ile mücadele eden Almanya, rakibine 1-0 mağlup oldu. Böylece ilk iki maç sonunda hanesine yalnızca 1 puan yazdırabilen Almanya, Sırbistan karşısında kazanarak gruptaki durumunu düzeltmek istiyor. Peki, Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?

Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri!
Başlık ResmiAlmanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri!

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Almanya-Sırbistan maçı A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak mücadelede Almanya, sahasında galibiyet ararken Sırbistan ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri!
Başlık ResmiAlmanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri!

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya-Sırbistan maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Allianz Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Almanya ilk iki maçında 1 puan toplarken, Sırbistan iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri!
Başlık ResmiAlmanya - Sırbistan maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri!

ALMANYA - SIRBİSTAN MUHTEMEL 11'LER

ALMANYA: Atubolu, Baku, Tah, Thiaw, Raum, Pavlović, Wirtz, Gnabry, Bischof, Adeyemi, Woltemade

SIRBİSTAN: Milinković-Savić, Nedeljković, Eraković, Babić, Terzić, Gudelj, Lukić, Milinković-Savić, Tadić, Jović, Živković

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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