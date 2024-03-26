Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasanın içinde neler var?

Almanya'da Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girecek. Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası ne getirecek? Neleri kapsıyor? İşte detaylar...

Alman hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Federal Meclis'te 19 Ocak'ta, 234'e karşı 382 oyla kabul edilmiş ve 2 Şubat'ta da Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) onaylanmıştı. Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından imzalanarak bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişileri yakından ilgilendiren yasa hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası ne getirecek? Neleri kapsıyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

ALMANYA'DA ÇİFTE VATANDAŞLIK ARTIK DAHA KOLAY

Almanya’da çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa araştırılıyor. Almanya'da yeni Vatandaşlık Yasası ile Türk göçmenler için dönüm noktası olacağı öngörülüyor. Almanya bu adımı ile Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırarak nitelikli iş gücünü ülkeye çekmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 84 milyonluk nüfusa sahip olan Almanya’da yaşayan 12 milyondan fazla göçmenin Alman vatandaşlığı bulunmuyor. Bu yasa özellikle Alman vatandaşlığı alabilmeleri için Türk vatandaşlığından çıkmaları şart koşulan Türk göçmenler için önemli bir dönüm noktası olacak.

ALMANYA VATANDAŞLIK YASASI MODERNİZASYONU

Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası ile İşgücü Anlaşması kapsamında gelen işçiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılacak.

Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürülecek.

ÇOK EŞLİ OLANLAR VATANDAŞLIK ALAMAYACAK

Çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak. Ayrıca Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak.