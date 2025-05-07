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Almeda neden diskalifiye oldu? Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren olay!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Almeda neden diskalifiye oldu? Survivor 2025: All Star-Gönüllüler&#039;de akıllara durgunluk veren olay!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de finale adım adım gidilirken favori yarışmacılardan biri olan Almeda'nın diskalifiye edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Programın yapımcısı Acun Ilcalı, yaptığı açıklama sonrasında Almeda Baylan'ın dört çalışana fiziki müdahalede bulunduğu ortaya çıktı.

Survivor 2025'in ilk gününden bugüne kadar Almeda Baylan sıkça gündeme gelen isimlerden biridir. Gerek girdiği polemiklerle gerekse verdiği kiloların ardından yarışmadaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Almeda son olayıyla günlerce konuşuldu.

Bu sezon tartışmalarla gündeme gelmeye devam eden Survivor'da Almeda Baylan'ın akıllara durgunluk veren hareketleri izleyicileri şoke etti. Survivor 2025'ten diskalifiye olması üzerine nedeni merak edilip araştırılmaya başlandı.

Almeda neden diskalifiye oldu? Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren olay! - 1. Resim

ALMEDA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor All Star 2025'te Almeda Baylan, ödül oyunu kazandıktan sonra kural ihlali yaparak yiyecek ve eşya aldı. Ayrıca prodüksiyon çalışanlarına fiziksel temasta bulunması üzerine diskalifiye edildi. 

Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Almeda'nın yaptıklarını değerlendirdi. Ilıcalı temasın şiddet derecesine bağlı olarak Almeda'nın diskalifiye edildiğini duyurdu.

Almeda neden diskalifiye oldu? Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren olay! - 2. Resim

Acun Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye edildiğini duyurması üzerine Almeda, ''Ben buraya tırnaklarımı kazıya kazıya geldim. Belki de çok şanslı olamadım. Tam bu yıl buraya gelip de belki ilk yılımda bir şeyleri başarırım. Şampiyon olurum derken böyle bir şeyi yaşadım.'' dedi. 

Acun Ilıcalı, ''Daha önce iki tane büyük kriz yaşadın, hepsinde durumu bir şekilde idare edelim, Almeda'yı kaybetmeyelim dedim. Seni Türkiye'den geri çağırdık. Biz seni kaybetmemek için her şeyi yaptık ama sen kendin kaybettin.'' diye konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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