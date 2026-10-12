ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, iki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 16. bölüm fragmanında Emir ve Uzay hakkında gösterilen cenaze ve morg sahneleri, karakterlerin geleceğine ilişkin merakı artırdı. Altı Üstü İstanbul bugün var mı, 16. bölüm bu akşam yayınlanacak mı soruları gündemdeyken Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü merakla araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Altı Üstü İstanbul Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 16. bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Emir ve Uzay'ın akıbeti yeni bölümün yayınlanması ile beraber netlik kazanacak. Peki, Altı Üstü İstanbul bugün var mı, 16. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü?

Altı Üstü İstanbul bugün var mı, 16. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BUGÜN VAR MI, 16. BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Altı Üstü İstanbul 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. ATV'nin yayın akışında dizinin 16. bölümü bu akşam saat 20.00'de yerini aldı.

Altı Üstü İstanbul 21 Eylül'de yayınlanan 15. bölümünün ardından iki haftalık bir ara vermişti. Verilen aranın ardından yeni bölümde hikayenin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.



Altı Üstü İstanbul bugün var mı, 16. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölüm fragmanında Emir karakteriyle ilgili dikkat çekici görüntülere yer verildi. Cenaze aracı, mezarlık ve morg sahnelerinin yanı sıra Emir'in yakınlarının yaşadığı üzüntü de tanıtımda merak uyandırdı. Emir'in akıbeti ve yaşananlar hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Altı Üstü İstanbul bugün var mı, 16. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü?

RAHİMCAN KAPKAP ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN AYRILDI MI?

Dizide Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap'ın projeden ayrılıp ayrılmadığı da kesinleşmedi. Fragmanda yer alan cenaze görüntülerinin ardından oyuncunun diziden ayrılabileceği yönünde yorumlar yapıldı. Karakterin geleceği, yeni bölümde ortaya çıkacak olaylarla netleşecek.

Altı Üstü İstanbul bugün var mı, 16. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL UZAY ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü İstanbul'un son bölümünde Emir ve Uzay'ın kaçırılarak toprağa gömülmesi, hikayenin seyrini değiştirdi. Ardından yayınlanan 16. bölüm tanıtımında iki karakterle ilgili cenaze ve morg sahnelerinin gösterilmesi, Uzay'ın akıbetini de gündeme getirdi. Uzay karakterini canlnadıran Berk Ali Çatal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı konusunda da kesin bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala