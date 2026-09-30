Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak giderek artıyor. Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak merak edilirken fragmanda yer alan cenaze görüntüleri Emir’in akıbetiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Cenaze aracında Emir’in fotoğrafının görülmesi, izleyicilerin “Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü?” ve “Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı?” sorularına yoğunlaşmasına neden oldu.

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Altı Üstü İstanbul 16. bölüm yayın tarihi izleyicilerin gündeminde. 28 Eylül Pazartesi günü yeni bölümün ekrana gelmemesi üzerine gözler yeni yayın tarihine çevrildi. Peki, Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü? Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı?

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak? Emir karakterinin ölüm sahnesi gündemde!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Altı Üstü İstanbul dizisinin 16. bölümü 5 Ekim 2026 Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünün 28 Eylül Pazartesi günü yayınlanmaması, izleyicilerin yeni bölüm tarihini merak etmesine neden olmuştu.

16. bölümde yaşanacak gelişmeler ve Emir karakteriyle ilgili sahneler şimdiden heyecanla bekleniyor.

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak? Emir karakterinin ölüm sahnesi gündemde!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm görüntülerinde mahalleye bir cenaze aracının gelmesi ve araçta Emir'in fotoğrafının görülmesi izleyicilerin dikkatini çekti. Görüntülerin ardından “Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü?” sorusu gündeme geldi. Emir'in ölüp ölmediği konusunda henüz yapım ekibinden açıklama gelmedi. Karakterin akıbeti 16. bölümün yayınlanmasıyla belli olacak.

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak? Emir karakterinin ölüm sahnesi gündemde!

RAHİMCAN KAPKAP DİZİDEN AYRILDI MI?

Altı Üstü İstanbul'da Emir karakterini Rahimcan Kapkap canlandırıyor. Cenaze sahnesinde Emir'in fotoğrafının görülmesi, oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığı konusunda da soru işaretlerine yol açtı. Rahimcan Kapkap'ın diziden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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