Altın fiyatları 1 Mayıs itibarıyla artabilir! FED’in ardından yükseliş başlayacak uyarısı

Merkez Bankası faiz kararını verdi. Gözler ise FED faiz kararına çevrildi. İsrail ve İran gerilimi sonrası altında agresif yükselişler ve tarihi zirvelerin ardından şu günlerde düşüş yaşanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiledi? 1 Mayıs FED kararının ardından altın ne olacak? 2024 gram altın ne olur? Finans Analisti İslam Memiş anlattı. İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararını bugün duyurdu ve faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından saat 14.00 itibariyle 2431 TL olan gram altın fiyatı 2434 TL'ye yükseldi. Peki, önümüzdeki günlerde altın yükselecek mi, düşecek mi? Altın yükselecek mi, düşer mi, neden yükseliyor? Finans analisti İslam Memiş yorumladı.

ALTIN YÜKSELİŞLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail ve İran gerilimi sonrası altında agresif yükselişler ve tarihi zirveleri gördük. Gram altın 2700 liraya, ons altın 2017 dolar seviyesine kadar yükseldi.

gram altının getirisi 4,5 aylık süreçte yüzde 26 civarında oldu.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, altındaki öngörülerini paylaştı.

ALTIN İÇİN 1 MAYIS UYARISI

Gram altın tarafında bu hafta düşüş vardı diyen Memiş, "Gram altın 2500 seviyesi yani 200 liralık bir gerileme var. Ons altın tarafında 120 dolarlık bir gerileme var. Dolayısıyla teknik olarak bir düzeltme yapmış oldu.” diye konuştu.

İslam Memiş ayrıca altın yatırımcısını uyardı.

‘Fırsatı kaçırmayın’ diyen Memiş, “Teknik olarak bu düşüşler kalıcı değil. Gözümüz 1 Mayıs tarihinde, çünkü mayıs ayında Fed’in faiz kararı var. Merkez bankaları tarafında belirsizlik oluştu. Dolayısıyla bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımını düşünenler bu haftayı iyi değerlendirmeli.” dedi.