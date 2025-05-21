Altın fiyatları 21 Mayıs: Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar?
21 Mayıs 2025 Çarşamba günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günel altın kuru fiyatları araştırılırken çeyrek, gram ve tam altın alış-satış fiyatları belli oldu.
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altına yatırım yapan vatandaşlar günlük altın ve alış-satış fiyatlarını araştırılıyor. 21 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatı güncel kura göre belli oldu.
ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın
Alış: 4.148 TL
Satış: 4.149 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.816 TL
Satış: 6.881TL
Yarım altın
Alış: 13.628 TL
Satış: 13.761 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.173 TL
Satış: 27.395 TL
ALTIN DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatları dalgaları bir seyir izliyor. Hem jeopolitik hem de ekonomik faktörlerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Ons altın 3 bin 316 TL'den alış fiyatından işlem görüyor.