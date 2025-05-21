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Altın fiyatları 21 Mayıs: Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın fiyatları 21 Mayıs: Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Mayıs 2025 Çarşamba günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günel altın kuru fiyatları araştırılırken çeyrek, gram ve tam altın alış-satış fiyatları belli oldu.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altına yatırım yapan vatandaşlar günlük altın ve alış-satış fiyatlarını araştırılıyor. 21 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatı güncel kura göre belli oldu. 

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın

Alış: 4.148 TL

Satış: 4.149 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.816 TL

Satış: 6.881TL

Yarım altın

Alış: 13.628 TL

Satış: 13.761 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.173 TL

Satış: 27.395 TL

Altın fiyatları 21 Mayıs: Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar? - 1. Resim

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatları dalgaları bir seyir izliyor. Hem jeopolitik hem de ekonomik faktörlerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Ons altın 3 bin 316 TL'den alış fiyatından işlem görüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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