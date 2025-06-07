Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? 7 Haziran güncel altın fiyatları

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde altın piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons fiyatlarındaki sert düşüş sonrası yatırımcılar ‘Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?’ sorusuna cevap aramaya başladı.

Altın piyasaları bayram tatilinin ikinci gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla gram altın fiyatları önemli bir gerileme gösterdi. Haftaya düşüşle başlayan altın, global ekonomik gelişmelerin ve dolar endeksinin etkisiyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Kurban Bayramı’nın ikinci günü itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü eğilim devam ediyor. 6 Haziran’da 4.256 TL’ye kadar yükselen gram altın, 7 Haziran’da gün içerisinde 4.175,92 TL’ye kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte yatırımcılar, altın fiyatlarında kalıcı bir gerilemenin olup olmayacağını merak ediyor. Altının eğiliminde FED politikaları, dolar kuru ve jeopolitik gelişmeler altının seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.

GRAM ALTIN KAÇ TL 7 HAZİRAN?

Gram altın güne sert bir düşüşle başladı. 6 Haziran’da 4.256 TL’yi gören gram altın, 7 Haziran itibarıyla 4.175,92 TL seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, özellikle kısa vadeli yatırım yapanlar için dikkat çekici bir sinyal oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki gerileme çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. 7 Haziran 2025 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 6.784 TL, satış fiyatı ise 6.890 TL olarak güncellendi. Çeyrek altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde dalgalı seyrini sürdürmesi bekleniyor.

7 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 7 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi:

Gram Altın: Alış 4.175,92 TL – Satış 4.176,78 TL

Ons Altın: Alış 3.310,03 Dolar – Satış 3.310,71 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.784,00 TL – Satış 6.890,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.567,00 TL – Satış 13.782,00 TL