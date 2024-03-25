25 Mart Pazartesi günü gram altın 2232 TL seviyesinde... Güncel altın kuru fiyatları

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 09:53 - Güncelleme: 25 Mart 2024 09:59 - Güncelleme:

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