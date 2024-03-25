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25 Mart Pazartesi günü gram altın 2232 TL seviyesinde... Güncel altın kuru fiyatları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
25 Mart Pazartesi günü gram altın 2232 TL seviyesinde... Güncel altın kuru fiyatları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın fiyatlarında son durum ne oldu? Canlı altın kuru fiyatları haberimizde.

Altın fiyatları 25 Mart Pazartesi günü merak konusu oldu. Gram ve çeyrek altın yeni haftanın başlangıcında vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Güvenilir liman altının alış-satış fiyatları kontrol edilmeye başladı.  Altının gram fiyatı yükselişini güçlendirdi. Peki, bugün çeyrek altın gram altın kaç TL? 25 Mart Pazartesi 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları... 

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Cuma gününü düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar piyasadaki güncel fiyatları araştırmaya başladı. Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarından etkilenen altın fiyatları son haftalardaki dalgalı seyrini sürdürüyor.  Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2166 dolar oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Mart Pazartesi altın kaç para? - 1. Resim

GRAM ALTIN KAÇ TL?

25 Mart Pazartesi  günü gram altın 2232 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 3 bin 239 lira,

cumhuriyet altın 16 bin 857 lira,

yarım altın 8 bin 254,

tam altın 16 bin 117 lira,  

reşat altını 14 bin 027 lira,

gremse altın  40 bin 417 lira,

hamit Altın  16 bin 889 lira,

22 ayar bilezik  ise 2 bin 366 liradan el değiştiriyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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