Altın kritik eşiği aştı! 10 Haziran Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapmak isteyenler güncel olarak fiyatlarını takip ediyor. Altının ons fiyatı Kurban Bayramı'nın ardından ilk iş günü 3300 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Küresel yatırım bankalarına göre altın, önümüzdeki dönemde sınırlarını zorlayarak yeni rekorlar deneyebileceği tahmin ediliyor.

Altın fiyatları, son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmelere göre sürekli olarak aşağı ya da yukarı yönde değişiyor. Yatırımcıların gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi artmaya devam ediyor.

Anlık olarak altın fiyatlarını öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte tüm ayrıntılar....

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ticaret gerilimlerine dair belirsizlikler bu yıl piyasaları sarsarken, altın cazibesini artırdı ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 26’lık bir artışa yol açtı.

Bu sene küresel ticaretteki belirsizlikle piyasaları sarsarken, altın yatırımcıların ilgisini çekti ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 26 değer kazandı.

Altında yükseliş son haftalarda hız kesse de ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin süren endişeler, fiyatların Nisan ayında görülen 3.500 dolara yakında seviyelerde kalmasına sebep oldu.

Singapur saatiyle altın 13:30 itibarıyla yüzde 0,4 düşerek ons başına 3.311,66 dolardan işlem kaydetti.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 4.191,32 TL

Gram altın satış fiyatı 4.191,81 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 6.812,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 6.912,00 TL

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 27.164,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.521,00 TL

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 13.624,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 13.824,00 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.810,50 TL

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.859,78 TL

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ATA altın alış fiyatı 28.189,18 TL

ATA Altın satış fiyatı 28.900,61 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam atın alış fiyatı 27.334,96 TL

Tam altın satış fiyatı 27.874,55 TL