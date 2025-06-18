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Altın yükseldi mi? 18 Haziran güncel altın fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın yükseldi mi? 18 Haziran güncel altın fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerilim yatırımcıyı güvenli limanlara yöneltti. Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 4.308 lirayı aşarken, çeyrek altın 7.151 TL’den işlem görüyor. İşte 18 Haziran 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları…

Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükseliyor. İsrail ile İran arasında tırmanan kriz ortamı, yatırımcıların yönünü yeniden güvenli liman olan altına çevirdi. Hafta başından bu yana süregelen yukarı yönlü hareketlilik, 18 Haziran Çarşamba günü itibarıyla da etkisini sürdürmeye devam ediyor.

ALTIN YÜKSELDİ Mİ?

Jeopolitik risklerin tırmandığı dönemlerde altın, geleneksel olarak yatırımcının güvenli sığınağı haline geliyor. İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyon sinyalleri vermesi, bölge genelinde büyük bir endişe oluştururken, bu durum uluslararası piyasalarda altının ons fiyatını da yukarı çekti.

Altın piyasasında son 24 saatte gözlenen hareketlilik, sadece yurt dışı gelişmelerle sınırlı değil. Türkiye’deki döviz kuru dalgalanması ve FED’in faiz politikasına yönelik beklentiler de fiyatlamaları etkiliyor. Bu kapsamda altın fiyatları gün içinde hem iç hem dış etkenlerle yön bulmaya devam ediyor.

Altın yükseldi mi? 18 Haziran güncel altın fiyatları - 1. Resim

18 HAZİRAN 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

18 Haziran 2025 itibarıyla güncel gram altın, çeyrek altın, yarım ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın

Alış: 4.307,91 TL
Satış: 4.308,31 TL

Çeyrek Altın

Alış: 7.080,00 TL
Satış: 7.151,00 TL

Yarım Altın

Alış: 14.164,00 TL
Satış: 14.306,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 28.241,00 TL
Satış: 28.479,00 TL

Altın yükseldi mi? 18 Haziran güncel altın fiyatları - 2. Resim

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Jeopolitik Gerilim: İsrail-İran gerilimi, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırıp altın gibi güvenli limanlara yönlendiriyor.

Dolar/TL Kurundaki Dalgalanma: İç piyasada dövizin yukarı yönlü hareketi, gram altın fiyatlarının artmasında etkili oluyor.

Faiz Beklentileri: ABD Merkez Bankası’nın faizleri uzun süre sabit tutacağı beklentisi, altının cazibesini artırıyor.

Enflasyon Kaygısı: Küresel çapta süregelen yüksek enflasyon, altını uzun vadeli koruma aracı olarak öne çıkarıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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