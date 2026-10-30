Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı hangi kanalda saat kaçta?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Anadolu Efes-Panathinaikos maçı hangi kanalda saat kaçta?
Başlık ResmiAnadolu Efes-Panathinaikos maçı hangi kanalda saat kaçta?

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında İstanbul'da oynanacak. Avrupa'daki son karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan lacivert beyazlı ekip, sahasında Yunanistan temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligin zirvesinde bulunan Panathinaikos ile Anadolu Efes arasındaki mücadelenin başlama saati, oynanacağı salon ve canlı yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında Panathinaikos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Geride kalan sekiz haftada üç galibiyet elde eden İstanbul temsilcisi, liderlik koltuğunda oturan Yunan ekibi karşısında sezonun dördüncü galibiyetini hedefliyor. Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 922. karşılaşması olacak mücadele öncesinde iki takımın ligdeki performansı ve maçın yayın programı belli oldu.

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki EuroLeague 9. hafta karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede Anadolu Efes, taraftarı önünde Yunanistan temsilcisini ağırlayacak. Lacivert beyazlı ekip, ligde oynadığı sekiz karşılaşmada üç galibiyet ve beş yenilgi alarak 14. sırada bulunuyor. Anadolu Efes, son EuroLeague maçında Hapoel Tel Aviv'e 118'e 88 mağlup olmuştu. Yunanistan ekibi ise geride kalan sekiz haftada yedi galibiyet ve bir mağlubiyet alarak puan tablosunun ilk sırasında yer alıyor.

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı hangi kanalda saat kaçta?
Başlık ResmiAnadolu Efes-Panathinaikos maçı hangi kanalda saat kaçta?

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı, 30 Ekim Cuma günü saat 20.30'dan itibaren S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler EuroLeague'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmayı S Sport'un yayınlandığı televizyon platformları veya S Sport Plus dijital yayın hizmeti üzerinden takip edebilecek.

İLGİLİ HABERLER
Abdülkerim Bardakçı kaç maç ceza aldı, Konyaspor maçında oynayacak mı?
HABERLER
Abdülkerim Bardakçı kaç maç ceza aldı, Konyaspor maçında oynayacak mı?
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.