Anadolu Efes-Panathinaikos maçı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında İstanbul'da oynanacak. Avrupa'daki son karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan lacivert beyazlı ekip, sahasında Yunanistan temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligin zirvesinde bulunan Panathinaikos ile Anadolu Efes arasındaki mücadelenin başlama saati, oynanacağı salon ve canlı yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

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Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında Panathinaikos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Geride kalan sekiz haftada üç galibiyet elde eden İstanbul temsilcisi, liderlik koltuğunda oturan Yunan ekibi karşısında sezonun dördüncü galibiyetini hedefliyor. Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 922. karşılaşması olacak mücadele öncesinde iki takımın ligdeki performansı ve maçın yayın programı belli oldu.

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki EuroLeague 9. hafta karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede Anadolu Efes, taraftarı önünde Yunanistan temsilcisini ağırlayacak. Lacivert beyazlı ekip, ligde oynadığı sekiz karşılaşmada üç galibiyet ve beş yenilgi alarak 14. sırada bulunuyor. Anadolu Efes, son EuroLeague maçında Hapoel Tel Aviv'e 118'e 88 mağlup olmuştu. Yunanistan ekibi ise geride kalan sekiz haftada yedi galibiyet ve bir mağlubiyet alarak puan tablosunun ilk sırasında yer alıyor.

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı hangi kanalda saat kaçta?

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı, 30 Ekim Cuma günü saat 20.30'dan itibaren S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler EuroLeague'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmayı S Sport'un yayınlandığı televizyon platformları veya S Sport Plus dijital yayın hizmeti üzerinden takip edebilecek.

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