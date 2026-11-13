Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı canlı yayın bilgileri gündemde. Karşılaşma öncesinde iki takımın puan durumu ve son maç performansları dikkat çekerken mücadelenin tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. hafta heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes, sahasında Virtus Bologna'yı konuk etmeye hazırlanırken iki ekip de ligdeki beşinci galibiyetini almak için mücadele edecek. Son karşılaşmasında Paris Basketbol'a mağlup olan lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde yeniden kazanmayı hedefliyor. Anadolu Efes-Virtus Bologna maçının oynanacağı salon ve yayın programı da belli oldu.

ANADOLU EFES-VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İtalya'nın Virtus Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de geride kalan 10 karşılaşmada 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 13. sırada girdi. Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES-VİRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 11. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Virtus Bologna karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, yayıncı kuruluşun programına odaklandı. 13 Kasım Cuma günü saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 676. maçını yapacak. Ligdeki 675 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 322'inde mağlup oldu. İki takım 2000 yılından bu yana 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Anadolu Efes 6, Virtus Bologna ise 5 galibiyet elde etti.

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