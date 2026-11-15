Anadolu Vakfı burs başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde sonuç takvimi var. Adaylar, Anadolu Vakfının resmi internet sitesindeki "Burs Başvuru Sonuçları" bölümüne giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, Anadolu Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaydet a- | +A

Üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlayan Anadolu Vakfının burs programına başvuran adaylar, sonuç duyurusunu bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, yurt içindeki devlet üniversitelerinde veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarında yüzde 100 burslu öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik bursun sonuçları, aralık ayının ilk haftasında duyurulacak.

ANADOLU VAKFI BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs sonuçları, Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvuru yapan adaylar, Burs Başvuru Sonuçları bölümünden giriş yaparak sonucunu öğrenebilir.

Anadolu Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



BURS KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER

Bursiyer seçilen öğrencilere, bursiyer girişi kısmından istenilen evraklar belirtilir ve yüklenilmeleri sağlanır. Ardından posta yoluyla evrakların orjinali Anadolu Vakfı’ iletilir. Belgeler eksik ise işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybeder.

ANADOLU VAKFI BUSLARI NE ZAMAN YATAR?

Burs ödemeleri 9 ay süresince aylık olarak Ekim-Haziran döneminde yapılır. Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilere, burs sonuçları Aralık ayının ortasında açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Ocak ayı itibariyle başlar. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerlerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması gerekmektedir.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar. İşlemler (nakit çekme, EFT/havale) ilgi bankaya ait kart ile tüm ATM noktalarından masrafsız yapılabilmektedir. ATM noktaları dışında internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde gerçekleştirilebilmektedir.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala