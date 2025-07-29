Ankara Başkent elektrik kesintisi! 29-30 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara Başkent elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve kesinti bitiş saati vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde Ankara elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediyor. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 29-30 Temmuz Ankara elektrik kesintisi detayları...

29-30 Temmuz tarihlerinde Ankara'da planlı elektrik kesintisi yaşanacak yerler belli oldu. Ankara Başkent elektrik kesintisi bitiş saati sorgulanırken kesintinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler merak ediliyor.

ANKARA BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Başkent elektrik arıza sorgulama sistemine göre Ankara'da elektrik kesintisi yaşanan yerler belli oldu. 29 Temmuz Salı ve 30 Temmuz Çarşamba günü için planlı kesintiler duyuruldu.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 TEMMUZ

Beypazarı ilçesinde şebeke arızası yapılan çalışma nedeniyle kesinti yaşanıyor. Elektrik kesintisi 17.00'de sona erecek. Anlık arıza için çalışmalar devam ediyor.

Altındağ ilçesinde yapılan planlı kesinti, 17.00'de sona erecek.

Bala ilçesindeki elektrik kesintisi 18.00'de sona ermesi planlanıyor.

Çankaya, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana ve Kahramankazan'da elektriklerin en geç 18.00'e kadar gelmesi planlanıyor.

30 TEMMUZ ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Akyurt ilçesinde Zübeyde, Postacı, Prof. Dr. Semih Kandilci, Konutlar, Zambak, Resim, Zencefil, Pelikan, Aşkın, Gerçek, Kaymakam Abidin Coşkun, Pehlivan, Piri Reis, Çankırı, Rekor, Mezbaha, Palamut, Güler, Gürcü, Rehber, Girdap, Gizli, Timurhan, Gülseren, Ulubatlı Hasan, Köksal, Gülşah, Beste, Zaman, Zarif, Güvercin, Yavuz Sultan Selim, Gözde, Gülşen, Gaye, Keman, Büğdüz, Gelincik ve Bakraç mahallelerinde saat 14.00’e kadar elektrik kesintisi uygulanacak.

Altındağ ilçesinde Altın, Topalak, Mimar Sinan, Karadeniz, Karşıyaka, İstiklal, Kuyucak, Akın, Akpınar, Bekpınar Yolu, Ağcataş Yolu, Odabaşı, Ekincik, Barbaros Küme ve Hacı Bayram Veli mahallelerinde kesinti saat 17.00’ye kadar sürecek.

Beypazarı ilçesi Başören Mahallesi’nde elektrik kesintisi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Çamlıdere ilçesinin Kuyubaşı ve Müsellim mahallelerinde elektrikler saat 18.00’e kadar olmayacak.

Çankaya ilçesi Azerbaycan Mahallesi’nde planlı kesinti saat 17.00’de sona erecek.

Çubuk ilçesinde Akyurt’ta kesinti yaşanacak mahallelerle aynı alanlar etkilenecek ve kesinti saat 15.00’e kadar sürecek.

Elmadağ ilçesinde de Altındağ’dakiyle aynı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve saat 18.00’e kadar sürecek.

Etimesgut ilçesinde 731, Bilgün, 732, 739/1, 742, 383, Gazel, Gürgen, Menderes, Nergiz, Pamuk, 382, Şehit Haydar Yolcu, Bağbozumu, Bale, Balıkçı, Bekçili, Yasemin, Bıldırcın, Bilimsel, Birsel, 729, Bina, Aynalı, As, Birgül, Bağdatlı, Benli, 743, 2617, 734, 738, Bulan, 737, 739, Lozan Barışı ve 736 sokaklarında kesinti saat 14.30’da sona erecek.

Evren ilçesinin Eskitorunobası, İbrahimbeyli ve Seymenli mahallelerinde elektrik kesintisi saat 17.30’da bitecek.

Gölbaşı ilçesinde Hacılar Küme, Tulumtaş, Hüdaverdi, Merkezkent Kooperatifi ile Ballıkpınar Mahallesi ve Kümesi’ni kapsayan birçok site ve kooperatif alanında kesinti saat 17.30’da sona erecek.

Güdül ilçesinde Özçaltı, Hacılar ve Akbaş mahallelerinde elektrikler saat 17.00’ye kadar verilemeyecek.

Kahramankazan ilçesinde Durhasan, Deryalar, Cihan, Eda, Türközü, Damla, Cihangir, Dağıstan ve Cihat mahallelerinde kesinti saat 12.00’de sona erecek.

Kalecik ilçesinde Şehit Ali Yüzyıl, Koçak, Çankırı, Arkbürk, Ekiviran, Şehit Tümay Aktepe, Yeşilöz, Uludere, Şeyhmahmut, Yenidoğan, Yeşilyurt Küme ve Gölköyü mahallelerinde kesinti saat 19.00’da sona erecek.