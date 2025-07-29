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22 saatlik su kesintisi yapılacak! İzmir'de su kesintisi saat kaçta, hangi mahallelerde olacak?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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22 saatlik su kesintisi yapılacak! İzmir&#039;de su kesintisi saat kaçta, hangi mahallelerde olacak?
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de hangi mahallelerde, saat kaçta su kesintisi olacak sorusunun cevabı belediyeden geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), tarafından yapılan açıklamada kentte 21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması nedeniyle bugün 21 mahallede 22 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi.

22 saatlik su kesintisi yapılacak! İzmir'de su kesintisi saat kaçta, hangi mahallerde olacak? - 1. Resim

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Çalışma nedeniyle su kesintisine gidileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00 ile 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 08.00 arasında su kesintisi yapılacak. Zorunlu su kesintisinden Konak ilçesine bağlı Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent mahalleleri ile Bornova ilçesi Çamkule ve Meriç mahalleleri etkilenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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