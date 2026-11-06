Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)
Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım programı Başkent EDAŞ tarafından vatandaşlara duyuruldu. Bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı, Polatlı, Elmadağ, Güdül, Kızılcahamam, Nallıhan, Sincan, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Haymana, Kalecik, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerine enerji verilemeyeceği bildirildi. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise ''Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' ve ''Ankara elektrik kesintisi ne zaman bitecek?'' sorularını araştırmaya başladı.
Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım listesine göre kesintilerin bazı noktalarda 1-2 saat, bazı bölgelerde ise 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. Hafta sonu yapılacak çalışmalar nedeniyle 7 ve 8 Kasım tarihlerinde de çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Başkent EDAŞ planlı kesinti programı...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6-7-8 KASIM BAŞKENT EDAŞ
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AŞAĞI ÇAVUNDUR
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA ÖZBEK, TEBERİK, ÇANKIRI, 312, BÜĞDÜZSILINECEK, GALABA-, YEŞİLTEPE, BÜĞDÜZ, TİMURHAN, AKKENT
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MUSTAFA ASLAN, ALTIN, 21 NOLU, BALABAN_1, BAL, BAYIR, BİLGE, BİRSEN, 12 NOLU, ATLAS, MEHMET AKİF ERSOY, TAŞOCAĞI MEVKİ, 16 NOLU, 22 NOLU, BAĞLAR, ULUÇAY, 11 NOLU, ATALAY, 14 NOLU, ÇAN ALTI, BARBAROS HAYRETTİN, YEŞİLAY, BUĞDAY, ERSOY, 6 NOLU, 18 NOLU, 9, BEGONYA, HÖYÜK, BAĞCILAR, BEYAZ KARANFİL, 7 NOLU, BALİNA, 11, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 20, ÇUBUK, YEŞİLTEPE, BATTAL GAZİ, BAHÇELER, MUSLİHATTİN TUNCA, 16, BEYZAHİT, 15 NOLU, BURCU, BAĞDAT, 20 NOLU, BADEM, 19 NOLU, BAYINDIR, BAHÇE, GALABA1, BASIN, BAKLAVACI, BENGİSU, BERRAK, 8, 8 NOLU, 9 NOLU, 1 NOLU, GALABA-, ORKİDE, BULUT, MEHMET ÖZAL, BAĞLAR GALABA, BİLADER
Bakım Çalışması
08.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MELİKE, ŞEHİT VELİ KARA, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, ŞEHİT FURKAN YAYLA
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, SÜREYYA, SANAYİ, YAKUT, 30, ZİRAAT, 28
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1966, 1967, 1980/1, 1983/3-, 1964, 1966/4-, 1967/1, 1969, 1963, 1962, 1955/1, 1959, 2015, 1951, 1973, 1979, 1958, 1981, 1972, 1965/1, 1978, 1976, 1955, 1961, 1977, 1983, ŞEHİT OSMAN TAŞTAN, 2022
Bakım Çalışması
06.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1702/1, 1913/1, 1905, ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA, 1900, 1907, 1909, 1908, 1906, 1890, 1892, 1910
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUVEYT, SÜLEYMANBEY, 2449, 1529, İLKEV, 2450
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYLAN
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, ANKARA.., 1, KARADERE, ONUR, 4 NOLU, SÜLÜKLÜ, YUKARI KARADERE, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, SEHER KUZGUN BAĞLARI, HASAN DEDE, 2, YÖRÜK, UMUT, YUNUS EMRE, UĞUR ERGUN, KUYUCAK
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARADERE, YUKARI KARADERE, AGAH TOP
Bakım Çalışması
07.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.OKUL, AYAŞ ANKARA
Bakım Çalışması
07.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNKILAP, YUKARI KARADERE, KARADERE
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIYMACI, KESİKBAŞ, İBİLİ, HALLAÇ, YUKARI OKUL, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, ÇAY, SÜLÜKLÜ, 384, DİBEKBAŞI, SEHER KUZGUN BAĞLARI
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.OKUL, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, ATATÜRK., ÇİÇEK, CUMHURİYET
Bakım Çalışması
07.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞMURDEDE
Bakım Çalışması
07.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜLÜKLÜ, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KAZIM KARABEKİR, SEHER KUZGUN BAĞLARI, KİRAZ DİBİ, GÜLAMİ, OVA BAĞLARI
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, KARAHASANLI, AKÇAALİ, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NERDÜBENDEDE, CUMHURİYET, İSTİKLAL, İŞÖNÜ, TEPEDELEN, ÇINAR, NERDÜBENDEDE KÜME
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10.SOKAK, KURUÇAY MEVKİİ, 5, 6.SOKAK, 8
Bakım Çalışması
06.11.2026 16:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBECİK
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1424, 1435, 1438, UFUK ÜNİVERSİTESİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3346/2, KOZA EVLER K.Y.K, 3346
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3158, 3336, ALACAATLI, 1657, YILDIZ 88. SİTESİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUVEYT, SÜLEYMANBEY, 2449, 1529, İLKEV, 2450
Bakım Çalışması
07.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEKSİKA, 2450, 2449
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, KARAHASANLI, AKÇAALİ, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 448, ŞEHİT ORHAN DAĞ, YENİKÖY
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 448, ŞEHİT ORHAN DAĞ, YENİKÖY
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖMÜRCÜ
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI ÇAVUNDUR, TOKİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AŞAĞI ÇAVUNDUR
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEDELER
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLÖZ, 2.AŞAĞIEMİRLER, KOYUNBABA, AŞAĞIEMİRLER
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAPAKLI
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAPAKLI
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2 KÜME, 1 KÜME
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, YAKUT, SÜREYYA, ZİRAAT, YELKEN
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, SÜREYYA, SANAYİ, YAKUT, 30, ZİRAAT, 28
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 199, FATİH SULTAN MEHMET, 202, 192, 137, 292, 206, 337, ŞEHİT BEKİR FERHAT KAYA SOKAK, 336, 339, 315, 288, 299, MURAT OĞULLARI, 312, 313, ALİ BAŞARAN, 317, 194, 191, EDİĞE, 335, HOCA AHMET ŞENSES, ÇİFTLİK, GEDİKARDI, 294, 207, 554, 568, ŞEHİT TÜRKER, 330, 578, AHMET AYAN, KÜME EVLER, İSTANBULLU MEHMET, VAHDETTİN ÖKTEM, ATATÜRK, MEHMET TEZEL, 181, YAVUZ SULTAN SELİM, 328, 338, BAŞKAN MEHMET İLHAN ZENGİN, 324, 205, 182/1, 325, 293, İMAM DAYI, 180, 182, 334, 340, BAĞEVLERİ, 551, 553, ARMUTLU, 314, 195, YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ, 329, 321, 183, 582, 295, ÇAMLICA, YAYLAEVİ, ÜZÜMLÜ MEVKİİ, 342, BAHÇELİEVLER, 341, KOCA ÖLDÜREN, 322, OSMAN GAZİ, 318, 583, 559, KUŞÇUALİ, 584, 298, BEDESTEN, HİSARKÖY
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, KARAHASANLI, AKÇAALİ, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET
EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRÖNÜ, KADIOBASI, SEYMENLİ, BAĞOBASI, FADILLI, CINGIL
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN, AHİBOZ
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 292, 285, 291, 294, 289, 293, 281, 290
Bakım Çalışması
07.11.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKTİF DOKTORLAR KOOP, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 492, 584
Bakım Çalışması
07.11.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAOĞLAN, 59, ANKARA, 1025, 53, 61, 55, 60, 52, 54
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, ANKARA.., 1, KARADERE, ONUR, 4 NOLU, SÜLÜKLÜ, YUKARI KARADERE, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, SEHER KUZGUN BAĞLARI, HASAN DEDE, 2, YÖRÜK, UMUT, YUNUS EMRE, UĞUR ERGUN, KUYUCAK
Bakım Çalışması
07.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNKILAP, YUKARI KARADERE, KARADERE
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARABACI 1, SERİNYAYLA, KAVURMACI, ALTIPINAR, ÇELTİKLİ, HALİT AĞA, AKBENLİ, YENİKÖY, KARAHOCA KÜME, ATATÜRK..., SIĞIRCIK, KIZILKOYUNLU, ÇELEBİ YAYLASI, KARAKAŞ, KARASÜLEYMANLI
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILBANT, 3002, 3001, ULUBATLI
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3115, FATİH SULTAN MEHMET, 3113, 3112, ZİYAPAŞA, 3149
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3120, 3123, 3124
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSOY, 1500, FATİH SULTAN MEHMET, 197, 1501, 1502, 660, 658, 642
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLÖZ, 2.AŞAĞIEMİRLER, KOYUNBABA, AŞAĞIEMİRLER
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 280, 1469, 298, ŞEHİT LÜTFÜ DERELİ, 277, 275, 266, 297, 296, 281, 279, 282, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 276, 283, 270, 301, 299, 300, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, 272, 274
Bakım Çalışması
06.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞYOLU, SÜMBÜLLÜ, ETLİK, MELİKE, MEŞELİ, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, MİMARLAR
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1921/1, 1950/1, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1926, 1929, 1931/1-, 1893, 1870, 1924, 1941, 1577, 1927, 1896/2, 1931, 1935, 1921, 1934, 1952, 1669, 1937, 1936
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 271, 274, 255-, 1409, 1431, 247, 275, 272, 273, 253, 251, 248, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 1428, 270, 250, 252, 1429
Bakım Çalışması
08.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 242, BAĞCI, 1392, 243, ŞEHİT AHMET TAMER, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, SERUM, VETERİNER
Bakım Çalışması
08.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞ EVİ, YELLİCE, ŞEHİT VELİ KARA, 238, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, 237
Bakım Çalışması
08.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MELİKE, ŞEHİT VELİ KARA, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, ŞEHİT FURKAN YAYLA
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN
Bakım Çalışması
08.11.2026 11:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKYÜZLER
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUVEYT, SÜLEYMANBEY, 2449, 1529, İLKEV, 2450
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYAŞ, 84, 1539/5
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1946/1, 1943/1, AKŞEMSETTİN, KIBRIS KÖYÜ, MAVİGÖL
Bakım Çalışması
07.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2037/1, 2052/1, 2063, 2061, 2029/2, 2030/1, 2060, 2035/2, 2029/1, 2034/2, 2031/1, 2034/3, 1935, 2034/1, ATIF EFENDİ, NUR, 2035/1
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1874, 1878, 1867, 1885, 1891, 1879, 1868, 1877, 1866, 1869, 1884, 1865, 1880, 1876, 1856
Bakım Çalışması
07.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1520/2, 459, 1524, KAYAŞ, 1529, 1520/1
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖMÜRCÜ
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CENDERE
Bakım Çalışması
08.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIHASANLAR
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, AŞAĞI KARAPINAR, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, OLUKPINAR, BEYOBASI
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖY YOLU ALTI (KUZEY), BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
08.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, AŞAĞI KARAPINAR, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, OLUKPINAR, BEYOBASI
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRÖNÜ, KADIOBASI, SEYMENLİ, BAĞOBASI, FADILLI, CINGIL
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2012, ÇENGEL, 1904, PROF.DR.ENGİN ARIK, 1901, 2005, 2002, 2008