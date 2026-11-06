Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım programı Başkent EDAŞ tarafından vatandaşlara duyuruldu. Bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı, Polatlı, Elmadağ, Güdül, Kızılcahamam, Nallıhan, Sincan, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Haymana, Kalecik, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerine enerji verilemeyeceği bildirildi. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise ''Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' ve ''Ankara elektrik kesintisi ne zaman bitecek?'' sorularını araştırmaya başladı.

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Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım listesine göre kesintilerin bazı noktalarda 1-2 saat, bazı bölgelerde ise 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. Hafta sonu yapılacak çalışmalar nedeniyle 7 ve 8 Kasım tarihlerinde de çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Başkent EDAŞ planlı kesinti programı...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6-7-8 KASIM BAŞKENT EDAŞ

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AŞAĞI ÇAVUNDUR

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:15 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA ÖZBEK, TEBERİK, ÇANKIRI, 312, BÜĞDÜZSILINECEK, GALABA-, YEŞİLTEPE, BÜĞDÜZ, TİMURHAN, AKKENT

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:15 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MUSTAFA ASLAN, ALTIN, 21 NOLU, BALABAN_1, BAL, BAYIR, BİLGE, BİRSEN, 12 NOLU, ATLAS, MEHMET AKİF ERSOY, TAŞOCAĞI MEVKİ, 16 NOLU, 22 NOLU, BAĞLAR, ULUÇAY, 11 NOLU, ATALAY, 14 NOLU, ÇAN ALTI, BARBAROS HAYRETTİN, YEŞİLAY, BUĞDAY, ERSOY, 6 NOLU, 18 NOLU, 9, BEGONYA, HÖYÜK, BAĞCILAR, BEYAZ KARANFİL, 7 NOLU, BALİNA, 11, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 20, ÇUBUK, YEŞİLTEPE, BATTAL GAZİ, BAHÇELER, MUSLİHATTİN TUNCA, 16, BEYZAHİT, 15 NOLU, BURCU, BAĞDAT, 20 NOLU, BADEM, 19 NOLU, BAYINDIR, BAHÇE, GALABA1, BASIN, BAKLAVACI, BENGİSU, BERRAK, 8, 8 NOLU, 9 NOLU, 1 NOLU, GALABA-, ORKİDE, BULUT, MEHMET ÖZAL, BAĞLAR GALABA, BİLADER

Bakım Çalışması

08.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MELİKE, ŞEHİT VELİ KARA, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, ŞEHİT FURKAN YAYLA

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:30 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, SÜREYYA, SANAYİ, YAKUT, 30, ZİRAAT, 28

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1966, 1967, 1980/1, 1983/3-, 1964, 1966/4-, 1967/1, 1969, 1963, 1962, 1955/1, 1959, 2015, 1951, 1973, 1979, 1958, 1981, 1972, 1965/1, 1978, 1976, 1955, 1961, 1977, 1983, ŞEHİT OSMAN TAŞTAN, 2022

Bakım Çalışması

06.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1702/1, 1913/1, 1905, ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA, 1900, 1907, 1909, 1908, 1906, 1890, 1892, 1910

Bakım Çalışması

07.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUVEYT, SÜLEYMANBEY, 2449, 1529, İLKEV, 2450

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

06.11.2026 15:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEYLAN

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, ANKARA.., 1, KARADERE, ONUR, 4 NOLU, SÜLÜKLÜ, YUKARI KARADERE, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, SEHER KUZGUN BAĞLARI, HASAN DEDE, 2, YÖRÜK, UMUT, YUNUS EMRE, UĞUR ERGUN, KUYUCAK

Bakım Çalışması

07.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARADERE, YUKARI KARADERE, AGAH TOP

Bakım Çalışması

07.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.OKUL, AYAŞ ANKARA

Bakım Çalışması

07.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNKILAP, YUKARI KARADERE, KARADERE

Bakım Çalışması

07.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIYMACI, KESİKBAŞ, İBİLİ, HALLAÇ, YUKARI OKUL, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, ÇAY, SÜLÜKLÜ, 384, DİBEKBAŞI, SEHER KUZGUN BAĞLARI

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.OKUL, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, ATATÜRK., ÇİÇEK, CUMHURİYET

Bakım Çalışması

07.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAĞMURDEDE

Bakım Çalışması

07.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÜLÜKLÜ, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KAZIM KARABEKİR, SEHER KUZGUN BAĞLARI, KİRAZ DİBİ, GÜLAMİ, OVA BAĞLARI

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 15:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, KARAHASANLI, AKÇAALİ, EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NERDÜBENDEDE, CUMHURİYET, İSTİKLAL, İŞÖNÜ, TEPEDELEN, ÇINAR, NERDÜBENDEDE KÜME

Bakım Çalışması

06.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 10.SOKAK, KURUÇAY MEVKİİ, 5, 6.SOKAK, 8

Bakım Çalışması

06.11.2026 16:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİBECİK

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1424, 1435, 1438, UFUK ÜNİVERSİTESİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3346/2, KOZA EVLER K.Y.K, 3346

Bakım Çalışması

06.11.2026 15:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3158, 3336, ALACAATLI, 1657, YILDIZ 88. SİTESİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUVEYT, SÜLEYMANBEY, 2449, 1529, İLKEV, 2450

Bakım Çalışması

07.11.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEKSİKA, 2450, 2449

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, KARAHASANLI, AKÇAALİ, EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 448, ŞEHİT ORHAN DAĞ, YENİKÖY

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 448, ŞEHİT ORHAN DAĞ, YENİKÖY

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖMÜRCÜ

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI ÇAVUNDUR, TOKİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AŞAĞI ÇAVUNDUR

Bakım Çalışması

07.11.2026 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEDELER

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLÖZ, 2.AŞAĞIEMİRLER, KOYUNBABA, AŞAĞIEMİRLER

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAPAKLI

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAPAKLI

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2 KÜME, 1 KÜME

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:00 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, YAKUT, SÜREYYA, ZİRAAT, YELKEN

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:30 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, SÜREYYA, SANAYİ, YAKUT, 30, ZİRAAT, 28

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 199, FATİH SULTAN MEHMET, 202, 192, 137, 292, 206, 337, ŞEHİT BEKİR FERHAT KAYA SOKAK, 336, 339, 315, 288, 299, MURAT OĞULLARI, 312, 313, ALİ BAŞARAN, 317, 194, 191, EDİĞE, 335, HOCA AHMET ŞENSES, ÇİFTLİK, GEDİKARDI, 294, 207, 554, 568, ŞEHİT TÜRKER, 330, 578, AHMET AYAN, KÜME EVLER, İSTANBULLU MEHMET, VAHDETTİN ÖKTEM, ATATÜRK, MEHMET TEZEL, 181, YAVUZ SULTAN SELİM, 328, 338, BAŞKAN MEHMET İLHAN ZENGİN, 324, 205, 182/1, 325, 293, İMAM DAYI, 180, 182, 334, 340, BAĞEVLERİ, 551, 553, ARMUTLU, 314, 195, YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ, 329, 321, 183, 582, 295, ÇAMLICA, YAYLAEVİ, ÜZÜMLÜ MEVKİİ, 342, BAHÇELİEVLER, 341, KOCA ÖLDÜREN, 322, OSMAN GAZİ, 318, 583, 559, KUŞÇUALİ, 584, 298, BEDESTEN, HİSARKÖY

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, KARAHASANLI, AKÇAALİ, EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRÖNÜ, KADIOBASI, SEYMENLİ, BAĞOBASI, FADILLI, CINGIL

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN, AHİBOZ

Bakım Çalışması

06.11.2026 15:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 292, 285, 291, 294, 289, 293, 281, 290

Bakım Çalışması

07.11.2026 14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKTİF DOKTORLAR KOOP, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 492, 584

Bakım Çalışması

07.11.2026 14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAOĞLAN, 59, ANKARA, 1025, 53, 61, 55, 60, 52, 54

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, ANKARA.., 1, KARADERE, ONUR, 4 NOLU, SÜLÜKLÜ, YUKARI KARADERE, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, SEHER KUZGUN BAĞLARI, HASAN DEDE, 2, YÖRÜK, UMUT, YUNUS EMRE, UĞUR ERGUN, KUYUCAK

Bakım Çalışması

07.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNKILAP, YUKARI KARADERE, KARADERE

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARABACI 1, SERİNYAYLA, KAVURMACI, ALTIPINAR, ÇELTİKLİ, HALİT AĞA, AKBENLİ, YENİKÖY, KARAHOCA KÜME, ATATÜRK..., SIĞIRCIK, KIZILKOYUNLU, ÇELEBİ YAYLASI, KARAKAŞ, KARASÜLEYMANLI

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 14:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILBANT, 3002, 3001, ULUBATLI

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3115, FATİH SULTAN MEHMET, 3113, 3112, ZİYAPAŞA, 3149

Bakım Çalışması

07.11.2026 13:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3120, 3123, 3124

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKSOY, 1500, FATİH SULTAN MEHMET, 197, 1501, 1502, 660, 658, 642

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLÖZ, 2.AŞAĞIEMİRLER, KOYUNBABA, AŞAĞIEMİRLER

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

06.11.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 280, 1469, 298, ŞEHİT LÜTFÜ DERELİ, 277, 275, 266, 297, 296, 281, 279, 282, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 276, 283, 270, 301, 299, 300, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, 272, 274

Bakım Çalışması

06.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞYOLU, SÜMBÜLLÜ, ETLİK, MELİKE, MEŞELİ, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, MİMARLAR

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1921/1, 1950/1, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1926, 1929, 1931/1-, 1893, 1870, 1924, 1941, 1577, 1927, 1896/2, 1931, 1935, 1921, 1934, 1952, 1669, 1937, 1936

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 271, 274, 255-, 1409, 1431, 247, 275, 272, 273, 253, 251, 248, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 1428, 270, 250, 252, 1429

Bakım Çalışması

08.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 242, BAĞCI, 1392, 243, ŞEHİT AHMET TAMER, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, SERUM, VETERİNER

Bakım Çalışması

08.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞ EVİ, YELLİCE, ŞEHİT VELİ KARA, 238, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, 237

Bakım Çalışması

08.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MELİKE, ŞEHİT VELİ KARA, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, ŞEHİT FURKAN YAYLA

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN

Bakım Çalışması

08.11.2026 11:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKYÜZLER

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUVEYT, SÜLEYMANBEY, 2449, 1529, İLKEV, 2450

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYAŞ, 84, 1539/5

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1946/1, 1943/1, AKŞEMSETTİN, KIBRIS KÖYÜ, MAVİGÖL

Bakım Çalışması

07.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2037/1, 2052/1, 2063, 2061, 2029/2, 2030/1, 2060, 2035/2, 2029/1, 2034/2, 2031/1, 2034/3, 1935, 2034/1, ATIF EFENDİ, NUR, 2035/1

Bakım Çalışması

07.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1874, 1878, 1867, 1885, 1891, 1879, 1868, 1877, 1866, 1869, 1884, 1865, 1880, 1876, 1856

Bakım Çalışması

07.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1520/2, 459, 1524, KAYAŞ, 1529, 1520/1

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖMÜRCÜ

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CENDERE

Bakım Çalışması

08.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACIHASANLAR

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak A, KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, AŞAĞI KARAPINAR, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, OLUKPINAR, BEYOBASI

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖY YOLU ALTI (KUZEY), BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

Bakım Çalışması

08.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, AŞAĞI KARAPINAR, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, OLUKPINAR, BEYOBASI

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)

ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRÖNÜ, KADIOBASI, SEYMENLİ, BAĞOBASI, FADILLI, CINGIL

Ankara elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Ayaş, Çubuk, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Kahramankazan, Altındağ, Bala, Beypazarı)



YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2012, ÇENGEL, 1904, PROF.DR.ENGİN ARIK, 1901, 2005, 2002, 2008

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