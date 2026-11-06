İZSU su kesintisi 6-7 Kasım programı duyuruldu. Ödemiş, Çiğli, Seferihisar, Menemen, Karabağlar ilçelerinde yapılacak çalışmalar sebebi ile belli saatler arası sular olmayacak. İzmir su kesintisi listesine göre İZSU planlı kesinti yapılacak ilçelerin bölgeleri de paylaşıldı.

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İZSU su kesintisi 6-7 Kasım tarihlerinde belirli bölgelerde planlandı. Ana boru arızaları, bağlantı çalışmaları ve şebeke yenileme işlemleri nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Karabağlar, Menemen, Seferihisar, Çiğli ve Ödemiş'te arıza kaynaklı kesintiler meydana gelirken Çiğli'nin Yakakent Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayacak planlı bakım çalışması nedeniyle uzun süreli su kesintisi uygulanacak. İşte, İzmir su kesintisi listesi ve saatleri...

İZSU SU KESİNTİSİ 6-7 KASIM

İZSU su kesintisi 6-7 Kasım (Ödemiş, Çiğli, Seferihisar, Menemen, Karabağlar) İzmir planlı kesinti programı

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

İZSU su kesintisi duyurusuna göre Karabağlar ilçesinde 6 Kasım Cuma günü ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Saat 01.15'te başlayan kesintinin 11.00'e kadar devam etmesi planlanıyor. Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen çalışmadan Aydın Mahallesi etkilenecek.

İZSU su kesintisi 6-7 Kasım (Ödemiş, Çiğli, Seferihisar, Menemen, Karabağlar) İzmir planlı kesinti programı

MENEMEN SU KESİNTİSİ

Menemen'de de ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi meydana gelecek. İZSU planlı kesinti programına göre 6 Kasım günü saat 08.59'da başlayan kesintinin 11.30 civarında sona ermesi öngörülüyor. Yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen arızadan Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahalleleri etkilenecek.

İZSU su kesintisi 6-7 Kasım (Ödemiş, Çiğli, Seferihisar, Menemen, Karabağlar) İzmir planlı kesinti programı

SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilecek bağlantı çalışması nedeniyle Sığacık Mahallesi'nde geçici su kesintisi uygulanacak. Güneşköy Sitesi içerisinde 6 Kasım Cuma günü saat 09.15'te başlaması planlanan çalışmanın 11.15'e kadar sürmesi bekleniyor. Yaklaşık 2 saatlik kesintiden Sığacık Mahallesi'ndeki vatandaşlar etkilenecek.

İZSU su kesintisi 6-7 Kasım (Ödemiş, Çiğli, Seferihisar, Menemen, Karabağlar) İzmir planlı kesinti programı

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ 5-6 KASIM

Güncel arıza kayıtlarına göre Ödemiş ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde 5 Kasım saat 20.00'de başlayan su kesintisinin 6 Kasım saat 11.00'de sona ermesi planlanıyor. Kesintinin yaklaşık 15 saat sürmesi bekleniyor.

İZSU su kesintisi 6-7 Kasım (Ödemiş, Çiğli, Seferihisar, Menemen, Karabağlar) İzmir planlı kesinti programı

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ 6-7 KASIM

Çiğli ilçesi Güz Tepe ve Şirintepe mahallelerinde 6 Kasım Cuma günü meydana gelen branşman arızası nedeniyle saat 09.04 ile 10.04 arasında yaklaşık 1 saatlik kesinti uygulanacak. İZSU kayıtlarında, 8129/2 Sokak No:17/2 önündeki branşman hattında yaşanan sorun nedeniyle sayacın kapatıldığı bilgisi yer aldı.

İZSU su kesintisi 6-7 Kasım (Ödemiş, Çiğli, Seferihisar, Menemen, Karabağlar) İzmir planlı kesinti programı

İlçenin Yakakent Mahallesi'nde ise daha kapsamlı altyapı çalışması gerçekleştirilecek. Çamlıkent İçme Suyu Terfi İstasyonu'nda yapılacak yenileme işlemleri nedeniyle 6 Kasım saat 20.00'den 7 Kasım saat 07.00'ye kadar su kesintisi planlanıyor.

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