Ankara su kesintisi! 7 Kasım ASKİ kesinti programı (Çankaya, Yenimahalle, Mamak)

Ankara su kesintisi 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde yaşanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan arıza bilgilerine göre içme suyu hatlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri uygulanıyor. Kesintilerden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini ve arızaların hangi saatlerde giderileceğini araştırıyor.

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Ankara'da 7 Kasım Cumartesi günü meydana gelen su arızaları nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Mamak'ın bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), içme suyu hatlarındaki arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. İlçelere göre farklılık gösteren kesinti süreleri ve suyun yeniden verilmesinin planlandığı saatler ASKİ'nin güncel arıza programında yer aldı.

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 KASIM 2026

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.11.2026 09:40:00

Tamir Tarihi: 7.11.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Malazgirt Mahallesi Dikmen caddesi üzerinde 500’lük içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. 07.Kasım 2026 saat 09:40 07.Kasım 2026 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Keklik pınarı alt kotları, Oran mahallesi alt kotları, Mürsel uluç mahallesi üst kotlar, Malazgirt mahallesi alt kotları

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.11.2026 10:05:00

Tamir Tarihi: 7.11.2026 14:00:00

Detay: Yenimahalle Uğurmumcu Mahallesi 1670/1 sokak içerisinde P100 luk boru arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Has Karapürcek sitesi 1670/1 sokak ve civarı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.11.2026 08:10:00

Tamir Tarihi: 7.11.2026 12:00:00

Detay: Sayın Abonemiz, Mamak-Dikimevi Metro Hattı çalışmaları kapsamında, Cengizhan mahallesi Metro Durağı inşaat alanında meydana gelen 700 lük Dağıtım ilettim suyu hattında arıza nedeniyle 07 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 01.40 ile 07 Kasıım Cumartesi günü saat 08.30 yüksek kotlu bölgelere suyun ulaşmasının ise 07 Kasım ı Cumartesi günü saat 12.00’ı bulması öngörülmektedir. Kesinti den etkilenen yerler: Fahri Korutürk, Şahintepe mahallesi, Şirintepe mahallesi, Tuzluçayır mahallesi,Ege mahallesi, Mutlu mahallesi,Kutlu mahallesi, Genaral Zeki Doğan mahallesi, Cengizhan mahallesi, Akşemsettin mahallesi, Boğaziçi mahallesi, Zirvekent mahallesi, Misket mahalleleri ile Çankaya ilçe Yakupabdal mahallesi Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kesinti den etkilenen yerler: Fahri Korutürk, Şahintepe mahallesi, Şirintepe mahallesi, Tuzluçayır mahallesi,Ege mahallesi, Mutlu mahallesi,Kutlu mahallesi, Genaral Zeki Doğan mahallesi, Cengizhan mahallesi, Akşemsettin mahallesi, Boğaziçi mahallesi, Zirvekent mahallesi, Misket mahalleleri ile Çankaya ilçe Yakupabdal mahallesi

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