Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Ankara trafiğe kapalı yollar listesi! Hangi yollar, neden kapalı?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ankara trafiğe kapalı yollar listesi! Hangi yollar, neden kapalı?
Başlık ResmiAnkara trafiğe kapalı yollar listesi! Hangi yollar, neden kapalı?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, ANFİDAP yürüyüşü dolayısıyla yarın bazı yolların kapatılacağını açıkladı. Yürüyüş etkinliği dolayısıyla ihtiyaç halinde yarın saat 15.00’ten etkinliğin sona ereceği süreye kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki, Ankara'da hangi yollar kapalı?

Kaydet
|

Başkent Ankara'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 7 Ekim'de saat 19.00'da düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla, ihtiyaç olması halinde saat 15.00'ten etkinlik sona erene kadar bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ankara trafiğe kapalı yollar listesi! Hangi yollar, neden kapalı?
Başlık ResmiAnkara trafiğe kapalı yollar listesi! Hangi yollar, neden kapalı?

HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Bu kapsamda, Dr. Mediha Eldem Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü, Kızılırmak Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ile Mithatpaşa Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasında kalan bölümü ve bu güzergahlara açılan cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Bankacı Sokağı'nın tamamı ile buraya açılan cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü de ihtiyaç halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.