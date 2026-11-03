Ankara Yenimahalle su kesintisi 3 Kasım 2026 Salı günü ilçenin birçok mahallesinde etkili oluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamada, içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız kesinti uygulandığı bildirildi. Varlık, Yunus Emre, Ragıptüzün, Yenicağ, Işınlar, Demetevler ve Demetgül mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Kasım Salı sabahı başlayan su kesintisi nedeniyle bazı mahalle ve sokaklara su verilemiyor. ASKİ ekipleri, Işınlar Mahallesi'nde meydana gelen boru arızasını gidermek için çalışma yürütüyor.

ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara Yenimahalle'de 3 Kasım 2026 Salı günü saat 09.50'de başlayan su kesintisinin saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor. ASKİ'nin paylaşılan güncel arıza bilgilerine göre e Işınlar Mahallesi Bergama sokak içerisinde bulunan Ø200 duktil boru da meydana gelen arzadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Ankara Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek? 3 Kasım ASKİ su kesintisi

Yenimahalle su kesintisinden etkilenen yerler, Varlık Mahallesi tamamı Yunus Emre Mahallesi bir kısmı Ragıptüzün Mahallesi bir kısmı Yenicağ Mahallesi bir kısmı Işınlar Mahallesi bir kısmı Demetevler mahallesi, Demetgül mahallesi, olarak açıklandı.

ASKİ SU KESİNTİSİ 3 KASIM 2026

ÇANKAYA

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 3.11.2026 08:00:00

Tamir Tarihi: 3.11.2026 17:00:00

Detay: Değerli Abonelerimiz, Osman Temiz Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde bulunan Q500’lük içme suyu hattına yeni hattın bağlantısının yapılarak devreye alınması çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır. İçme suyu altyapımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaların aynı gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: * Mürsel Uluç Mahallesi * Keklik Pınarı Mahallesi * Malazgirt Mahallesi * Osman Temiz Mahallesi * Oran Mahallesi * İlker Mahallesi

POLATLI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 3.11.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.11.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Çamlıca Mahallesi Buğrahan Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında Ø110 mm çapında PVC boru arızası nedeniyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Çamlıca Mahallesi Bir Kısmı

BEYPAZARI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 3.11.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 3.11.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Hacıkara Mahallesi Çamlık 3 Sokakta bulunan 110 luk Polietilen Boru hattında oluşan arıza nedeniyle Hat Yenilemesi olacağından dolayı 09:15 ile 17:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Çamlık 3 Sokak Ve civarıİ-

AYAŞ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 3.11.2026 15:05:00

Tamir Tarihi: 3.11.2026 17:00:00

Detay: Ayaş Sinanlı Hocasinan Mahallesi'nde Müteahhit firma çalışanları 90'lık HDPE100 Dağıtım hattına zarar verdiği için su kesintisi yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Ayaş Hocasinan ,Mahkeme Mahalleleri.

Etkilenen Yerler: Ayaş Hocasinan ,Mahkeme Mahalleleri.

GÖLBAŞI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 3.11.2026 16:30:00

Tamir Tarihi: 3.11.2026 21:30:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Bahçelievler Mahallesi 109. Cadde üzerinde 200’lük içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler Mahallesi bir kısmına

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