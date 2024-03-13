31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, Ankara’da Metrobüs test sürüşlerinin başladığını duyurdu. Ardından Ankara’ya Metrobüsün ne zaman geleceği araştırılıyor. İşte, detaylar…

Yerel seçimlere 20 günden az bir süre kala Mansur Yavaş Ankara’da Metrobüs’ün yollara indiğini duyurdu. Ardından vatandaşlar Ankara’da metrobüs var mı, ne zaman gelecek? sorusu araştırıyor.

ANKARA’DA METROBÜS VAR MI?

Ankara Büyükşehir Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, seçimlerden önce Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attıklarını duyurdu. Başkan Yavaş, Metrobüs Yenikent - Ulus - Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladığını duyurdu.

ANKARA’YA METROBÜS NE ZAMAN GELECEK?

Mansur Yavaş X/Twitter sosyal medya hesabı üzerinden Ankara’da metrobüs dönemini başlattıklarını duyurdu.Yenikent - Ulus - Karapürçek güzergahında test sürüşlerine başlayan metrobüs hakkında Mansur Yavaş, “Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız.” dedi.