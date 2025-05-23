Ankara'da taksi açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi ücretlerine yüzde 30 oranında zam!

Ankara’da taksi ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Son dakika zam haberlerinin ardından Ankara'da zamlı taksimetre açılış ücreti ve indi bindi ücreti merak konusu oldu.

Başkent’te taksi ücret tarifelerinde değişikliğe gidildi. Tarifelere yapılan yüzde 30 oranındaki zam Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından duyuruldu. Peki Ankara’da taksi tarifeleri ne kadar oldu?

ANKARA’DA TAKSİ ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara’da taksi ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarifede taksi açılış ücreti 45 liraya çıkarılırken indi bindi ücreti 130 TL olarak belirlendi.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ankara’da taksi tarifelerine yapılan zamla birlikte taksi açılış ücreti 30 liradan 45 TL’ye yükseltildi.

ANKARA TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ

Taksilerde indi-bindi ücreti 100 TL’den 130 TL’ye, bir saatlik bekleme ücreti ise 150 liradan yükseltilerek 210 Tl olarak belirlendi.

ANKARA TAKSİ TARİFELERİ NE KADAR OLDU?

Ankara’da hizmet veren taksilerde yeni zamlı tarifeler şu şekildedir:

Açılış ücreti: 35 TL'den 45 TL'ye

Kilometre başı ücret: 25 TL'den 32 TL'ye

Bindi-indi ücreti: 100 TL'den 130 TL'ye

Bir saatlik bekleme ücreti: 150 TL'den 210 TL'ye

ZAMLI TAKSİ TARİFELERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlı taksi tarifeleri 25 Mayıs Pazar günü itibarıyla geçerli olacak. Ankara’da en son taksi zammı ise 28 Ağustos 2024 tarihinde yapılmıştı.