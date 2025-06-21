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Anoreksiya Nervoza ölüm oranı! Belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anoreksiya Nervoza ölüm oranı! Belirtileri ve tedavisi nelerdir?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anoreksiya nervoza, yüksek ölüm oranlarıyla en tehlikeli yeme bozukluklarından biridir. Son zamanlarda anoreksiya kaynaklı yaşanan ölümler ve gençlerin sosyal medyadaki görünürlüğü ile beden algısının değişmesi, hastalığa yakalanma ciddi boyutlara ulaştırdığı belirtiliyor. Anoreksiya Nervoza ölüm oranı, belirtileri ve tedavisi gündemde yer alıyor.

Anoreksiya nervoza, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı tehdit eden, yüksek ölüm oranlarına sahip ciddi bir yeme bozukluğu hastalığıdır. Son dönemde özellikle sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesiyle anoreksiya nervoza ölüm oranı, hastalığın belirlileri ve tedavi yöntemleri araştırılıyor. 

ANOREKSİYA NERVOZA ÖLÜM ORANI!

Uzmanlara göre, anoreksiya nervoza ölüm oranı, diğer psikiyatrik bozukluklar arasında en yükseklerden biri olarak dikkat çekiyor. Hastalığın ruh sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle anoreksiya kaynaklı ölümlerin yüzde 20-40'ını intihar nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Anoreksiya Nervoza ölüm oranı! Belirtileri ve tedavisi nelerdir? - 1. Resim

Ölüm riskini artıran faktörler arasında alkol, sosyal hayatın azalması, düşük vuct kitle indeksi yer alıyor. Sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal boyutta da etkileri olduğu için ölümcül bir hastalık olarak değerlendiriliyor. 

Anoreksiya Nervoza ölüm oranı! Belirtileri ve tedavisi nelerdir? - 2. Resim

ANOREKSİYA NERVOZA ÖLDÜRÜR MÜ?

Anoreksiya nervoza tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Yetersiz beslenmenin yol açtığı kalp ritim bozuklukları, organ yetmezliği ve ani kardiyovasküler komplikasyonlar, hastalığın fiziksel sonuçları arasında yer alıyor.

Ayrıca, anoreksiya nervoza, intihar riskini artıran en ölümcül yeme bozukluğu olarak biliniyor.  Anoreksiya hastalarının genel popülasyona kıyasla intihar riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum hastalığı daha da ölümcül boyutlara getirebiliyor. 

Anoreksiya Nervoza ölüm oranı! Belirtileri ve tedavisi nelerdir? - 3. Resim

ANOREKSİYA BELİRTİLERİ NELER?

Anoreksiya nervozanın belirtileri, fiziksel ve zihinsel sağlıkta ciddi bozulmalara işaret etmekte. Fiziksel belirtiler arasında lekeli veya sarı cilt, kuru cilt ve ağız, soğuğa hassasiyet, osteoporoz, kas ve yağ kaybı, saç dökülmesi, düşük kalp hızı, düşük kan basıncı, bayılma ve amenore (adet görememe) yer alıyor.

İleri evrelerde, anormal kalp ritimleri, yaraların iyileşmesinde zorluk ve enfeksiyonlara duyarlılık gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Ruhsal belirtileri arasında ise kafa karışıklığı, hafıza sorunları, ruh hali değişimleri, anksiyete ve depresyon gibi durumlar yer alıyor.

Anoreksiya Nervoza ölüm oranı! Belirtileri ve tedavisi nelerdir? - 4. Resim

ANOREKSİYA NERVOZA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Anoreksiya nervozanın tedavisinde uzmanlar, fiziksel ve zihinsel sağlığı stabilize etmeyi amaçlayan çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini ifade ediyor.

İleri evrelerde, hastalar genellikle hastanede yatarak tedavi edilir ve ciddi yetersiz beslenme durumunda intravenöz beslenme uygulanabilir.

Tedavinin ilk aşaması, hastanın hayati fonksiyonlarını kurtarmak için kilo alımını desteklemektir. Daha sonra, psikoterapi ve beslenme danışmanlığı gibi yöntemlerle hastanın yeme alışkanlıkları ve vücut algısı üzerinde çalışılır. Hastalığın nüks etme riski olduğu için tedavinin uzun soluklu olması gerektiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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