Antalya'da bugün yağmur var mı? 26 Mayıs Antalya hava durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2025 10:56 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 10:57 - Güncelleme:

Antalya’da yaşayanlar için 26 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu detayları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, bugün Antalya genelinde gökyüzü büyük ölçüde bulutlu olacak. Antalya'da bugün yağmur var mı, Antalya'da yağmur yağacak mı merak ediliyor.

ANTALYA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü için Antalya’da gökyüzü büyük oranda bulutlarla kaplı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre kentte gün boyunca zaman zaman hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sabah saatlerinde yoğun bulut örtüsüyle başlayan gün, öğleye doğru kısa süreli güneşli aralıklarla devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise yeniden çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle akşam saatlerine doğru sıcaklık düşerken, yer yer hafif yağmur ihtimali de belirtiliyor. ANTALYA HAVA DURUMU 27 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27°C

28 Mayıs Çarşamba: Hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli, sıcaklık 26°C

29 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 24°C

30 Mayıs Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 23°C

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan