Antalya’da okullar tatil mi? 11-12 Kasım Antalya’da okul var mı?

Antalya'da 11 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde okulların tatil durumu, COP31 Liderler Zirvesi öncesinde öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. Uluslararası organizasyon nedeniyle şehirde yaşanması beklenen trafik yoğunluğu, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin yeni kararları beraberinde getirdi. İki gün boyunca hangi ilçelerde okula gidilmeyeceği ve derslerin nasıl yapılacağı Antalya Valiliği'nin açıklamasıyla netleşti.

Kaydet a- | +A

Antalya'da 11 ve 12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi öncesinde okulların çalışma düzenine ilişkin yeni bir karar alındı. Yaşanabilecek ulaşım yoğunluğu nedeniyle öğrencilerin okula devam durumunda değişikliğe gidildi. Kararın hangi ilçeleri kapsadığı ve derslerin nasıl işleneceği belli oldu.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 11 ve 12 Kasım tarihlerinde Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirveye katılacak heyetlerin ulaşımı ve güvenlik tedbirleri nedeniyle kentte trafik yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda Antalya Valiliği tarafından yayımlanan 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi ile eğitim kurumlarına yönelik düzenlemeye gidildi. Valiliğin kararına göre Genelge kapsamında, Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.

Uzaktan eğitim uygulamasının geçerli olduğu 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde yürütülmeyecek.

Özel eğitim öğrencileri ve uzaktan eğitime erişim imkanı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını cevaplamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.

Antalya’da okullar tatil mi? 11-12 Kasım Antalya’da okul var mı?

11-12 KASIM ANTALYA’DA OKUL VAR MI?

Antalya'da 11 ve 12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan, çevrimiçi, sürdürülecek. 1 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günlerinde bu 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de yapılmayacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise yüz yüze eğitim devam edecek ve öğrenciler olağan ders programlarına göre okullarına gidecek.

Antalya’da okullar tatil mi? 11-12 Kasım Antalya’da okul var mı?

ANTALYA'DA 11-12 KASIM'DA KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Genelge kapsamında kamu personeline yönelik düzenlemeler de yapıldı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi veya ilkokulda öğrencisi bulunan kadın personel, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak. COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde görev yapan personel görevlerinin başında bulunacak.

Genelgede nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacağı belirtildi.

Genelge de Özel sektör işverenlerine konferans günlerinde yaşanabilecek yoğunluk dikkate alınarak, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek ve uzaktan çalışma imkânlarının değerlendirilmesi tavsiye edildi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala