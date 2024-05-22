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Haberler > Haberler > Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçında yer almayacak

Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçında yer almayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçında yer almayacak
Futbol, Beşiktaş, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarın akşam 20.45'te Ziraat Türkiye Kupası'nda BJK ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin sonunda Türkiye Kupası'nı bir takım kazanırken taraftarlar Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl neden yok, sakat mı araştırmakta. İşte kamp kadrosu...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği final karşılaşmasına saatler kala taraftarlar Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün neden kadroda yer almadığını araştırdı. Mücadele 22 Mayıs günü oynanacak.

Final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanırken siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Buna göre Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl yarınki karşılaşmada forma giymeyecek.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında paylaştığı kamp kadrosu:

Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçında yer almayacak - 1. Resim

TFF, karşılaşmayı Ali Şansalan'ın yöneteceğini şöyle duyurdu:

"Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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