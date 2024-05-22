Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçında yer almayacak

Futbolseverlerin heyecanla beklediği final karşılaşmasına saatler kala taraftarlar Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün neden kadroda yer almadığını araştırdı. Mücadele 22 Mayıs günü oynanacak.

Final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanırken siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Buna göre Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl yarınki karşılaşmada forma giymeyecek.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında paylaştığı kamp kadrosu:

TFF, karşılaşmayı Ali Şansalan'ın yöneteceğini şöyle duyurdu:

"Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak."