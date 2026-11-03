Antimon nedir, zehir mi? Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde yeni buldu

Ölümünden yaklaşık 15 yıl sonra mezarı açılan Eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar raporunda, saç ve tırnak örneklerinde toksik etkileri bulunan antimon maddesinin tespit edildiği belirtildi. Antimon ise incelenen yedi toprak numunesinin hiçbirinde çıkmadı, ama Kozinoğlu'nun tırnağında 7.002 ng/g seviyesine ulaştı. Peki,antimon nedir, zehir mi?

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Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında 15 yıl sonra yapılan inceleme tamamlandı. Örneklerde, toprakta bulunmayan ancak saç, tırnak ve kemik dokularında yüksek miktarda antimon tespit edildi. Yapılan incelemede, 7 ayrı mezar toprağı örneğinde antimon bulunmazken, tırnakta 7 bin 2, saçta 548, dokularda 720 ve kemiklerde 175 nanogram/gram antimon tespit edildi. Ölüm nedenine ilişkin nihai değerlendirme ise henüz yapılmadı.

Antimon nedir, zehir mi? Kaşif Kozinoğlunun ölümünde yeni buldu

ANTİMON NEDİR, ZEHİR Mİ?

Antimon; endüstriyel ve tıbbi kullanım alanları olan, ancak günümüzde kullanım kapsamı daha sınırlı hale gelmiş bir yarı metaldir. Asya ve Orta Doğu ülkelerinde antimon kozmetik ürünlerinde kullanılmış; ancak daha sonra kıtlığı nedeniyle yerini kurşuna bırakmıştır.

Antimon maruziyeti nadir görülse de, özellikle arsenikle olan kimyasal benzerliği nedeniyle ciddi toksisiteye yol açabilir. Bu benzerlik, antimon toksisitesinin teşhisini zorlaştırabilir; belirtileri, özellikle kronik maruziyet durumlarında, diğer hastalıklarınkilerle sıklıkla örtüşür. Antimon birden fazla organ sistemini hedef alır ve toksik etkileri şiddetli olabilir; zamanında fark edilip tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Antimon toksisitesinin, birden fazla organ sistemini etkilemesi nedeniyle birçok komplikasyonu vardır. Belki de en ölümcül olanları arasında yaşamı tehdit eden aritmi, büyük hemoliz, akut solunum yetmezliği, akut böbrek yetmezliği ve akut karaciğer yetmezliği yer almaktadır.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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