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AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri

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AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri
Başlık ResmiAÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen son tarih 19 Ekim 2026 Pazartesi olarak açıklandı. Öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için önce derslerini seçmeleri, ardından ilgili dönemin kayıt yenileme ücretini ödemeleri gerekiyor. AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman araştırılırken Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri de duyuruldu.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? İşte, Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri...

AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri
Başlık ResmiAÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2026?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Kayıt yenileme ve ders ekle-sil işlemleri için son tarih 19 Ekim 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Öğrencilerin AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden derslerini seçmeleri ve ilgili dönemin kayıt yenileme ücretini ödemeleri gerekiyor.

Kayıt işlemleri e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle gerçekleştirilebiliyor. Üniversite, kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını ve süre bittikten sonra mazeret kabul edilmeyeceğini de duyurdu.

AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri
Başlık ResmiAÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2026-2027 güz dönemi ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri 5-19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra Ders Ekle/Sil bölümünden derslerini belirlemesi gerekiyor. Yeni öğretim yılında zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de sunulacak ve öğrenciler ders seçimlerini kendileri yapacak.

Seçim tamamlandıktan sonra ödenecek tutar sistemde görüntülenecek; ödeme kredi kartı, banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri veya bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabilecek. İşlemlerin ardından öğrencilerin Kayıt Bilgi bölümünden kayıtlarının yenilendiğini kontrol etmeleri de önem taşıyor.

AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri
Başlık ResmiAÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri

AÖF SINAV TARİHLERİ 2026

Anadolu Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları Aralık 2026'da, dönem sonu sınavları ise Ocak 2027'de yapılacak. Bahar dönemi sınavları Nisan ve Mayıs 2027'de, yaz okulu sınavı ise Ağustos 2027'de gerçekleştirilecek.

AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri
Başlık ResmiAÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi kayıt/kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri
  • Güz dönemi ara sınavı: 5-6 Aralık 2026
  • Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2027
  • Bahar dönemi ara sınavı: 10-11 Nisan 2027
  • Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2027
  • Yaz okulu sınavı: 21 Ağustos 2027
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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