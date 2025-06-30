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AÖF yaz okulu kayıt ekranı! Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AÖF yaz okulu kayıt ekranı! Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları ekranı açıldı. Başvurularını yapmak isteyen adayların gündeminde AÖF yaz okulu kaydı başvuru ücreti ve kayıt ekranı başvuru aşamaları var. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgileri oluşmuyor.

AÖF yaz okulu başvuru ekranı açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, 2024-2025 öğretim yılında 30 Haziran'da başlayan AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 4 Temmuz’da sona erecek. AÖF Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar merak ediliyor. 

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU EKRANI

2024-2025 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklanan Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu başvuruları 30 Haziran saat 10.00'da başladı. 

4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek AÖF Yaz Okulu başvuruları Anadolu Üniversitesi web sayfası üzerinden yapılıyor. 

AÖF yaz okulu kayıt ekranı! Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - 1. Resim

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt ücretinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmuyor.

Ders seçimi, "aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Bilgi Sistemi" "Ders Ekle-Sil İşlemleri" bağlantısı üzerinden yapılıyor.

AÖF yaz okulu kayıt ekranı! Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - 2. Resim

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 AÖF Yaz Okulu Ders Sayısı Ücretlendirme

1 Ders: 1.400 TL

2 Ders: 1.585 TL

3 Ders: 1.770 TL

4 Ders: 1.955 TL

5 Ders: 2.140 TL

Ders seçimini yapan öğrenciler 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Ziraat Baknası aracılığıyla 

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme yöntemleriyle gerçekleştirebilir. 

AÖF yaz okulu kayıt ekranı! Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - 3. Resim

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sıanvları, 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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