Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları yaklaşırken öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini öğrenmek için sınav giriş belgelerini bekliyor. e-Sınav ve yazılı sınavlar için düzenlenen giriş belgelerine ilişkin açıklama kılavuzda yer almıştı. Peki, AÖL 1. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Yayımlanan takvime göre, AÖL 1.dönem sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. e-Sınav ve yazılı sınava katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri farklı tarihlerde paylaşılacak.

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

02-16 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Sınav randevusu alıp e-Sınava girecek adaylar 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren,

Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Adaylar belgelerini AÖL Öğrenci Giriş Sistemi üzerinden alabilir; belgesinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava kabul edilmez.

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