AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? MEB tarih verdi!
AÖL sınavı için geri sayım başlamışken gözler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Kurumları’nın 3.dönem yazılı sınavları 19 Temmuz tarihinde yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz Pazartesi günü MEB Açıköğretim internet sitesinde erişime açılacak.
AÖL SINAV TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan 2025-2026 AÖL sınav takvimi yayınlandı. Buna göre sınav tarihleri şu şekildedir;
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü 10.00
2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü 10.00
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile MEB AÖL internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilir.