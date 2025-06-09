Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? MEB tarih verdi!

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? MEB tarih verdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? MEB tarih verdi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AÖL sınavı için geri sayım başlamışken gözler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Kurumları’nın 3.dönem yazılı sınavları 19 Temmuz tarihinde yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz Pazartesi günü MEB Açıköğretim internet sitesinde erişime açılacak.

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? MEB tarih verdi! - 1. Resim

AÖL SINAV TAKVİMİ 

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan 2025-2026 AÖL sınav takvimi yayınlandı. Buna göre sınav tarihleri şu şekildedir;

1.⁠ ⁠Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü 10.00

2.⁠ ⁠Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü 14.00

3.⁠ ⁠Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü 10.00

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile MEB AÖL internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'tan Los Angeles yorumu: İç savaş istemiyorum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iOS 26 hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler açıklandı! - HaberleriOS 26 hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler açıklandı!MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Son Dakika MSB’den açıklama bekleniyor - HaberlerMSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Son Dakika MSB’den açıklama bekleniyorFerdi Zeyrek cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Cenaze detayları belli oldu! - HaberlerFerdi Zeyrek cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Cenaze detayları belli oldu!TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta? Vadeli arsa satışı başlıyor! - HaberlerTOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta? Vadeli arsa satışı başlıyor!Elektrik çarpmasını önlemek için ne yapmalı? 10 kural ile elektrik çarpmasını engelleyin! - HaberlerElektrik çarpmasını önlemek için ne yapmalı? 10 kural ile elektrik çarpmasını engelleyin!Elektrik akımına kapılan kişiye nasıl müdahale edilmeli? Tek tuş hayat kurtarıyor! - HaberlerElektrik akımına kapılan kişiye nasıl müdahale edilmeli? Tek tuş hayat kurtarıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...