App Store ve iCloud erişim sorunu, 17 Kasım Salı akşamı Apple kullanıcılarının karşılaştığı bağlantı ve hesap giriş hatalarının ardından araştırılıyor. iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarından gelen hata bildirimlerinde artış yaşanırken Apple'ın sistem durumu sayfasında bazı hizmetlere ilişkin sorun uyarıları yer alıyor.

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Apple servislerinde yaşanan erişim sorunları nedeniyle kullanıcılar, App Store ve iCloud hizmetlerinin ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Apple'ın resmi açıklamasında devam eden kesintilere ilişkin bilgiler paylaşılırken erişim problemlerinin ne zaman giderileceği henüz netleşmedi.

İCLOUD ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Apple'ın resmi sistem durumu bildirimine göre 17 Kasım 2026 Salı günü iCloud Hesabı ve Giriş Yapma hizmetinde erişim sorunu yaşanıyor. Saat 19.45'te başlayan sorun nedeniyle kullanıcılar hesaplarına giriş yapmakta güçlük çekebiliyor. Şirket, hizmetin kullanılamayabileceğini veya yavaş çalışabileceğini bildirdi.

App Store, iCloud çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Kasım Apple uygulamaları erişim sorunu

Downdetector verilerinde de iCloud'a yönelik sorun bildirimlerinin akşam saatlerinde arttığı görülüyor. Apple, kesintinin nedenine ve ne zaman sona ereceğine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapmadı.

APP STORE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

App Store'da 17 Kasım Salı günü saat 19.45 itibarıyla başlayan kesinti devam ediyor. Apple'ın resmi sistem durumu ekranında doğrulanan sorun nedeniyle uygulama mağazası kullanılamıyor veya normalden yavaş çalışıyor olabilir.

App Store, iCloud çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Kasım Apple uygulamaları erişim sorunu

Apple'ın açıklamasında App Store'un yanı sıra Apple Music ve Aygıtta AppleCare hizmetlerinde de kesinti yaşandığı belirtildi. Apple Music'teki sorun saat 19.45'te, AppleCare kesintisi ise 19.15'te başladı. Şirket, hizmetlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz bir saat paylaşmadı.

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