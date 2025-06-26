Araçlarda ÖTV düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni düzenleme hakkında bilinenler

Araçlarda ÖTV düzenlemesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni ÖTV düzenlemesi ile araç fiyatları gündeme gelirken kamuoyunun gündeminde araçlarda ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girme tarihi ve Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmadığı yer alıyor. Yapılan düzenleme ile ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidildi.

Araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre araçlarda ÖTV düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı merak ediliyor. Yeni ÖTV düzenlemesi ile gelişmeler yakından takip ediliyor.

ARAÇLARDA ÖTV DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

25 Haziran'da düzenlenen ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni ÖTV düzenlemesi henüz yürürlüğe girmedi. Araçlarda ÖTV düzenlenmesi, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kesin tarih için araçlarda ÖTV düzenlemesi gelişmeleri yakından takip ediliyor.

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ DETAYLARI

Araçlarda yeni ÖTV düzenlemesi detaylarına ilişkin bazı detaylar şu şekilde:

Yeni düzenlemeyle motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Bazı fosil yakıtlı ve hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşikleri ve oranlarına değişiklik gelecek.

Azami yük kütlesi 3 bin 500 kg geçmeyen kamyonet tipi arazı araçlarında ÖTV oranı yüzde 50 olarak belirlenecek.

Yerli katkı oranı yüzde 40 olan araçlar, motosiklet, moped gibi eşya taşıyan taşıtların, Milli Savunma, İçişleri, Savunma Sanayi ve MİT tarafından milli savunma ve iç güvenlik amaçlı ilk alımları ÖTV'den muaf olacak.