Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-RB Leipzig maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, Real Madrid ile RB Leipzig arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki önemli takımını karşı karşıya getirecek mücadelede gözler, İspanyol temsilcisinin genç yıldızı Arda Güler’e çevrildi. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma öncesinde ''Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-RB Leipzig maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlanacak?'' merak ediliyor.
Real Madrid’in RB Leipzig karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel kadrosunda Arda Güler de yerini aldı. Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken gözler maçın canlı yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Real Madrid-RB Leipzig maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlanacak?
REAL MADRİD-RB LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ CANLI YAYINLANACAK?
Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid-RB Leipzig karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
REAL MADRİD-RB LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid ile RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
REAL MADRİD-RB LEİPZİG MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Real Madrid: Courtois, Cucurella, Rüdiger, Konate, Dumfries, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Arda Güler, Vinicius JR, Mbappe.
RB Leipzig: Vandervoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, El Aynaoui, Banzuzi, Gruda, Nusa, Nkunku, Romulo.