Milli maç ne zaman, Türkiye-Belçika maçı nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşması için geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki mücadelelerine önümüzdeki ay sahasında Belçika karşısında devam edecek. Şimdi ise gözler ''Milli maç ne zaman, Türkiye-Belçika maçı nerede oynanacak?'' sorularının cevaplarında.
A Milli Futbol Takımı, 2026 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk dört karşılaşmasında istediği sonuçları alamadı. Milliler, 25 Eylül'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Ardından 28 Eylül'de sahasında İtalya ile oynadığı mücadeleyi 4-1 kaybetti. Türkiye 2 Ekim'de Belçika deplasmanında 3-0'lık yenilgi yaşarken 5 Ekim'de İtalya ile oynadığı karşılaşmadan da 3-1 mağlup ayrıldı. Şimdi ise gözler puan alma umuduyla Belçika maçına çevrildi. Peki, Milli maç ne zaman, Türkiye-Belçika maçı nerede oynanacak?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. A Milli Takım, kritik karşılaşmada Belçika'yı ağırlayarak grup aşamasında yeniden çıkış yakalamaya çalışacak. Futbolseverler, maç öncesinde millilerin aday kadrosuna ve karşılaşmanın yayın bilgilerine ilişkin açıklamaları takip ediyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-Belçika maçı İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. İzmir'deki statta daha önce oynanan iki milli maçta Türkiye, Litvanya'yı 2-0, İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etmişti.
TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Tarih
|Organizasyon
|İTALYA
3-1
|TÜRKİYE
|05.10.2026
|UEFA ULUSLAR LİGİ
|BELÇİKA
3-0
|TÜRKİYE
|02.10.2026
|UEFA ULUSLAR LİGİ
|TÜRKİYE
1-4
|İTALYA
|28.09.2026
|UEFA ULUSLAR LİGİ
|TÜRKİYE
0-1
|FRANSA
|25.09.2026
|UEFA ULUSLAR LİGİ