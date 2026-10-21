A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşması için geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki mücadelelerine önümüzdeki ay sahasında Belçika karşısında devam edecek. Şimdi ise gözler ''Milli maç ne zaman, Türkiye-Belçika maçı nerede oynanacak?'' sorularının cevaplarında.

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A Milli Futbol Takımı, 2026 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk dört karşılaşmasında istediği sonuçları alamadı. Milliler, 25 Eylül'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Ardından 28 Eylül'de sahasında İtalya ile oynadığı mücadeleyi 4-1 kaybetti. Türkiye 2 Ekim'de Belçika deplasmanında 3-0'lık yenilgi yaşarken 5 Ekim'de İtalya ile oynadığı karşılaşmadan da 3-1 mağlup ayrıldı. Şimdi ise gözler puan alma umuduyla Belçika maçına çevrildi. Peki, Milli maç ne zaman, Türkiye-Belçika maçı nerede oynanacak?

Milli maç ne zaman, Türkiye-Belçika maçı nerede oynanacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. A Milli Takım, kritik karşılaşmada Belçika'yı ağırlayarak grup aşamasında yeniden çıkış yakalamaya çalışacak. Futbolseverler, maç öncesinde millilerin aday kadrosuna ve karşılaşmanın yayın bilgilerine ilişkin açıklamaları takip ediyor.

Milli maç ne zaman, Türkiye-Belçika maçı nerede oynanacak?

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Belçika maçı İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. İzmir'deki statta daha önce oynanan iki milli maçta Türkiye, Litvanya'yı 2-0, İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etmişti.

Milli maç ne zaman, Türkiye-Belçika maçı nerede oynanacak?

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Tarih Organizasyon İTALYA 3-1 TÜRKİYE 05.10.2026 UEFA ULUSLAR LİGİ BELÇİKA 3-0 TÜRKİYE 02.10.2026 UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE 1-4 İTALYA 28.09.2026 UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE 0-1 FRANSA 25.09.2026 UEFA ULUSLAR LİGİ

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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