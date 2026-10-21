Berke Özer milli takımdan neden ayrıldı, geri dönecek mi? Sergen Yalçın'ın açıklamalarıyla gündeme geldi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer'in A Milli Futbol Takımı kampından ayrılmasıyla başlayan tartışmalar yeniden gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağladığı belirtilen teknik direktör Sergen Yalçın, genç kalecinin milli takıma dönüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamaların ardından Berke Özer milli takımdan neden ayrıldı sorusu da araştırılmaya başlandı.

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Berke Özer ile görüşeceğini belirten Yalçın, yaşanan sorunların çözülebileceğini ve oyuncunun yeniden ay-yıldızlı formayı giyebileceğini ifade etti. Yalçın'ın açıklamaları, Berke Özer'in milli takıma dönüp dönmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, Berke Özer milli takımdan neden ayrıldı?

Berke Özer milli takımdan neden ayrıldı, geri dönecek mi? Sergen Yalçının açıklamalarıyla gündeme geldi

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMDAN NEDEN AYRILDI?

Berke Özer geçtiğimiz sene Ekim ayında A Milli Futbol Takımı'nın kampından ayrılmasıyla gündeme gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli kalecinin Bulgaristan karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek İstanbul'a dönüşün ardından teknik ve idari ekibin izni olmadan kamptan ayrıldığı bildirilmişti.

Milli kaleci kampa katılmadan önce yaşadığı ağrılar hakkında teknik ekibe bilgi verdiğini ve maçta görev almayacaksa tedavi sürecini dinlenerek geçirmenin daha doğru olacağını düşündüğünü belirtmişti.

Berke Özer Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı." ifadelerine yer verdi.

Berke Özer milli takımdan neden ayrıldı, geri dönecek mi? Sergen Yalçının açıklamalarıyla gündeme geldi

Milli file bekçisi, takımın moralini bozmak gibi bir amacının olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurt dışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da 'teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde' kamptan kendi isteğimle ayrıldım. Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonunun parçası olmaktan her zaman onur duydum."

Berke Özer milli takımdan neden ayrıldı, geri dönecek mi? Sergen Yalçının açıklamalarıyla gündeme geldi

Berke Özer, milli takım forması giymenin, kariyerindeki en büyük gurur kaynağı olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ay-yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımı'mızın formasını gururla temsil etmiş bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor, yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." görüşlerine yer verdi.

Berke Özer milli takımdan neden ayrıldı, geri dönecek mi? Sergen Yalçının açıklamalarıyla gündeme geldi

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA: BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMA DÖNECEK Mİ?

Berke Özer'in milli takımdan uzak kalmasıyla ilgili son değerlendirmeler, Sergen Yalçın'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Kafa Sports'a konuşan deneyimli teknik adam, genç kaleciyle doğrudan iletişim kuracağını belirtti. Yalçın, geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların çözülemeyecek boyutta olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Berke Özer milli takımdan neden ayrıldı, geri dönecek mi? Sergen Yalçının açıklamalarıyla gündeme geldi

Sergen Yalçın, "Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa özür diler. Çözeriz. Oyuncular hata yaptı diye cezalandırmayacağız" dedi.

Berke Özer'in yeniden A Milli Takım formasını giyip giymeyeceği, yapılacak görüşmelerin ve ilerleyen dönemde alınacak teknik kararların ardından netleşecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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