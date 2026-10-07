UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta tamamlandı: 10 maçta 26 gol
UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları 6 Ekim Salı günü oynanan 10 maçla tamamlandı. A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde 4 maçını da kaybetti ve kalesinde 11 gol gördü.
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül-ekim dönemindeki karşılaşmalarla yaşandı. Uluslar Ligi 4'üncü haftasında 6 Ekim Salı günü 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.
Uluslar Ligi'ndeki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi 3'üncü Grup
İngiltere: 3 - Çekya: 0
Hırvatistan: 1 - İspanya: 2
B Ligi 1'inci Grup
İsviçre: 3 - Kuzey Makedonya: 0
İskoçya: 1 - Slovenya: 2
C Ligi 1'inci Grup
Arnavutluk: 2 - San Marino: 1
Belarus: 1 - Finlandiya: 0
C Ligi 3'üncü Grup
Kazakistan: 2 - Faroe Adaları: 2
Moldova: 0 - Slovakya: 4
C Ligi 4'üncü Grup
Estonya: 0 - İzlanda: 0
Lüksemburg: 0 - Bulgaristan: 2