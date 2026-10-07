Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta tamamlandı: 10 maçta 26 gol

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta tamamlandı: 10 maçta 26 gol
Başlık ResmiUEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta tamamlandı: 10 maçta 26 gol

UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları 6 Ekim Salı günü oynanan 10 maçla tamamlandı. A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde 4 maçını da kaybetti ve kalesinde 11 gol gördü.

Kaydet
|

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül-ekim dönemindeki karşılaşmalarla yaşandı. Uluslar Ligi 4'üncü haftasında 6 Ekim Salı günü 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.

Uluslar Ligi'ndeki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi 3'üncü Grup
İngiltere: 3 - Çekya: 0
Hırvatistan: 1 - İspanya: 2

B Ligi 1'inci Grup
İsviçre: 3 - Kuzey Makedonya: 0
İskoçya: 1 - Slovenya: 2

C Ligi 1'inci Grup
Arnavutluk: 2 - San Marino: 1
Belarus: 1 - Finlandiya: 0

C Ligi 3'üncü Grup
Kazakistan: 2 - Faroe Adaları: 2
Moldova: 0 - Slovakya: 4

C Ligi 4'üncü Grup
Estonya: 0 - İzlanda: 0
Lüksemburg: 0 - Bulgaristan: 2

ÖNERİLEN HABERLER
İtalyanlar yazdı: Vincenzo Montella tehlikede!
SPOR

İtalyanlar yazdı: Vincenzo Montella tehlikede!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.