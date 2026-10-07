UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta tamamlandı: 10 maçta 26 gol

UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları 6 Ekim Salı günü oynanan 10 maçla tamamlandı. A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde 4 maçını da kaybetti ve kalesinde 11 gol gördü.

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UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül-ekim dönemindeki karşılaşmalarla yaşandı. Uluslar Ligi 4'üncü haftasında 6 Ekim Salı günü 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.

Uluslar Ligi'ndeki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi 3'üncü Grup

İngiltere: 3 - Çekya: 0

Hırvatistan: 1 - İspanya: 2

B Ligi 1'inci Grup

İsviçre: 3 - Kuzey Makedonya: 0

İskoçya: 1 - Slovenya: 2

C Ligi 1'inci Grup

Arnavutluk: 2 - San Marino: 1

Belarus: 1 - Finlandiya: 0

C Ligi 3'üncü Grup

Kazakistan: 2 - Faroe Adaları: 2

Moldova: 0 - Slovakya: 4

C Ligi 4'üncü Grup

Estonya: 0 - İzlanda: 0

Lüksemburg: 0 - Bulgaristan: 2

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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