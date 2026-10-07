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Spor

İspanya, Hırvatistan'da kazandı! Harry Kane rekora ortak oldu

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İspanya, Hırvatistan'da kazandı! Harry Kane rekora ortak oldu
Başlık Resmiİspanya, Hırvatistan'da kazandı! Harry Kane rekora ortak oldu

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 10 maçla tamamlandı. İspanya, Ivan Perisic'in golüyle geriye düştüğü Hırvatistan deplasmanından Mikel Merino'nun golleriyle 2-1 galip ayrılarak 4'te 4 yaptı. İngiltere'nin Çekya'yı farklı geçtiği maçta Harry Kane, Peter Shilton'a ait rekoru egale etti.

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Organizasyonun dördüncü haftasının son gününde, A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

İSPANYA GERİ DÖNDÜ

A Ligi 3. Grup'ta son Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Ivan Perisic'in golüyle geriye düştüğü Hırvatistan deplasmanından Mikel Merino'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı. İspanya bu sonuçla, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

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KANE REKORU EGALE ETTİ

Aynı gruptaki diğer mücadelede İngiltere, Wembley Stadı'nda ağırladığı Çekya'yı Vladimir Coufal (kendi kalesine) ve Harry Kane'in (2) golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmada 125. kez İngiltere formasıyla sahaya çıkan kaptan Harry Kane, kaleci Peter Shilton'a ait "İngiltere Milli Takımı'nda en çok forma giyen futbolcu" rekorunu egale etti.

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Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

3. Grup:

Hırvatistan-İspanya: 1-2

İngiltere-Çekya: 3-0

B Ligi

1. Grup:

İskoçya-Slovenya: 1-2

İsviçre-Kuzey Makedonya: 3-0

C Ligi

1. Grup:

Arnavutluk-San Marino: 2-1

Belarus-Finlandiya: 1-0

3. Grup:

Kazakistan-Faroe Adaları: 2-2

Moldova-Slovakya: 0-4

4. Grup:

Estonya-İzlanda: 0-0

Lüksemburg-Bulgaristan: 0-2

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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